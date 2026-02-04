Президент України Володимир Зеленський у інтерв’ю телеканалу France 2 заявив, що Дональд Трамп має достатньо інструментів впливу на Росію завдяки економіці, санкційній політиці та військовій допомозі. На думку глави держави, саме цей страх диктатора перед лідером США не дозволить Трампу капітулювати перед вимогами Кремля.

Зеленський: Трамп не може прийняти умови РФ, оскільки має реальні важелі тиску на диктатора

"Саме Путін боїться Трампа, а не навпаки. Якщо президент Трамп знає, що Путін боїться його, то він не може прийняти всі умови, які ставить російський президент", — наголосив Зеленський.

Водночас президент констатував, що очільник Кремля не відчуває подібного остраху перед лідерами ЄС. Відповідаючи на запитання, чи означає це, що Путін не боїться європейців, Зеленський відповів ствердно.

"Ми вдячні європейцям; вони наші партнери, вони нам дуже допомогли. Але Путін, на жаль, їх не боїться", — підсумував український лідер.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу озвучила реакцію президента США Дональда Трампа на останню масштабну атаку Російської Федерації по Україні.

Журналісти поцікавилися позицією Трампа щодо "однієї з найважчих атак цього місяця", зважаючи на його вчорашні заяви про нібито готовність Путіна припинити удари через зимовий період.

"Я розмовляла з президентом про це сьогодні вранці, і його реакція — на жаль, він не був здивований", — зазначила Левітт. За словами прессекретарки, Дональд Трамп вважає ці події наслідком тривалого конфлікту, якого, на його думку, можна було б уникнути за умови його перебування на посаді раніше. "Ці дві країни вже кілька років ведуть дуже жорстоку війну, війну, яка ніколи б не почалася, якби президент був при владі", — процитувала вона слова Трампа.