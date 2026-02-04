logo

Зеленский: Трамп не может принять условия РФ, поскольку имеет реальные рычаги давления на диктатора
Зеленский: Трамп не может принять условия РФ, поскольку имеет реальные рычаги давления на диктатора

Путин боится только Трампа, поэтому тот не пойдет на все условия Кремля, — Зеленский

4 февраля 2026, 23:28
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу France 2 заявил, что у Дональда Трампа достаточно инструментов влияния на Россию благодаря экономике, санкционной политике и военной помощи. По мнению главы государства, именно этот страх диктатора перед лидером США не позволит Трампу капитулировать перед требованиями Кремля.





"Именно Путин боится Трампа, а не наоборот. Если президент Трамп знает, что Путин его боится, то он не может принять все условия, которые ставит российский президент", — подчеркнул Зеленский.

В то же время президент констатировал, что глава Кремля не испытывает подобного боязни перед лидерами ЕС. Отвечая на вопрос, означает ли это, что Путин не опасается европейцев, Зеленский ответил утвердительно.

"Мы благодарны европейцам; они наши партнеры, они нам очень помогли. Но Путин, к сожалению, их не боится", — подытожил украинский лидер.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга озвучила реакцию президента США Дональда Трампа на последнюю масштабную атаку Российской Федерации по Украине.

Журналисты поинтересовались позицией Трампа по поводу "одной из самых тяжелых атак в этом месяце", учитывая его вчерашние заявления о якобы готовности Путина прекратить удары через зимний период.

"Я разговаривала с президентом об этом сегодня утром, и его реакция — к сожалению, он не был удивлен", — отметила Левитт. По словам пресс-секретаря, Дональд Трамп считает эти события следствием длительного конфликта, которого, по его мнению, можно было бы избежать при его пребывании в должности раньше. "Эти две страны уже несколько лет ведут очень жестокую войну, войну, которая никогда бы не началась, если бы президент был у власти", — процитировала она слова Трампа.



