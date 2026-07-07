Зеленський свідомо саботував посилення української ППО: президенту вказали на фатальну провину

Київ міг уникнути таких наслідків атаки РФ, але Україні бракує ракет для ППО, а реалізація оборонних проєктів гальмується. Таку думку висловив колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян.

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Він нагадав, що президент Володимир Зеленський визнав нестачу ракет-перехоплювачів для систем ППО після чергової масованої атаки Росії.

"Українське ППО не змогло вночі збити балістику через недостатнє постачання ракет-перехоплювачів. Це слова президента України Зеленського", – зазначив Омелян.

На думку ексміністра, проблема полягає не лише у допомозі партнерів, а й у роботі українських посадовців, відповідальних за виконання оборонних рішень.

"Знову винні партнери чи все ж таки люди з команди Зеленського, яких він привів у владу та надав їм посади, які відповідають за всі напрямки?", – сказав він.

Омелян також звернув увагу на затримки зі створенням в Україні виробництва боєприпасів. За його словами, завод Rheinmetall у Німеччині вже працює, тоді як український проєкт досі не реалізовано.

"Лютий 2024 року Rheinmetall оголошує, що починає будувати два однакових заводи – в Україні і в Німеччині. У Німеччині завод відкрили, в Україні не почалося нічого", – заявив він.

Крім того, ексміністр критично висловився щодо ситуації з виробництвом ракет для Patriot в Україні, зазначивши, що попри численні заяви влади реальних результатів поки не видно.

На його переконання, без прискорення виконання вже ухвалених рішень та розвитку власного оборонно-промислового комплексу Україні буде дедалі складніше ефективно протидіяти російським масованим атакам.

Портал "Коментарі" вже писав, що у ніч проти 8 липня Московська область зазнала масштабної атаки безпілотників. Російська влада заявила про нібито збиття понад 400 із майже 450 дронів, однак про можливі ураження не повідомила. Військовий експерт Іван Ступак закликав не оцінювати результати операції лише за офіційними заявами Кремля. За його словами, поки що немає достатньо підтверджених даних про наслідки ударів.