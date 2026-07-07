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Зеленский сознательно саботировал усиление украинской ПВО: президенту указали на роковую вину

По мнению эксперта, проблема связана не только с помощью союзников, но и с работой украинских чиновников, ответственных за укрепление системы ПВО

7 июля 2026, 19:00
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Клименко Елена

Киев мог избежать таких последствий атаки РФ, но Украине не хватает ракет для ПВО, а реализация оборонных проектов тормозится. Такое мнение высказал бывший министр инфраструктуры Владимир Емельян.

Зеленский сознательно саботировал усиление украинской ПВО: президенту указали на роковую вину

Фото: из открытых источников

Он напомнил, что президент Владимир Зеленский признал нехватку ракет-перехватчиков для систем ПВО после очередной массированной атаки России.

"Украинское ПВО не смогло ночью сбить баллистику из-за недостаточной поставки ракет-перехватчиков. Это слова президента Украины Зеленского", — отметил Емельян.

По мнению эксминистра, проблема заключается не только в помощи партнеров, но и работе украинских чиновников, ответственных за выполнение оборонных решений.

"Снова виноваты партнеры или все же люди из команды Зеленского, которых он привел во власть и предоставил им должности, отвечающие за все направления?", — сказал он.

Емельян также обратил внимание на задержки с созданием в Украине производства боеприпасов. По его словам, завод Rheinmetall в Германии уже работает, в то время как украинский проект до сих пор не реализован.

"Февраль 2024 Rheinmetall объявляет, что начинает строить два одинаковых завода — в Украине и в Германии. В Германии завод открыли, в Украине не началось ничего", — заявил он.

Кроме того, эксминистр критически высказался по поводу ситуации с производством ракет для Patriot в Украине, отметив, что, несмотря на многочисленные заявления властей, реальных результатов пока не видно.

По его убеждению, без ускорения выполнения уже принятых решений и развития собственного оборонно-промышленного комплекса Украине все сложнее будет эффективно противодействовать российским массированным атакам.

Портал "Комментарии" уже писал , что в ночь на 8 июля Московская область подверглась масштабной атаке беспилотников. Российские власти заявили о якобы сбитии более 400 из почти 450 дронов, однако о возможных поражениях не сообщили. Военный эксперт Иван Ступак призвал не оценивать результаты сделки только по официальным заявлениям Кремля. По его словам, пока нет достаточно подтвержденных данных о последствиях ударов.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DjyG89Yi1kw&t=1s
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