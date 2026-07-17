Зеленський свідомо переступив межу закону: президенту вказали на страшну помилку з Міноборони

Призначення виконувача обов'язків міністра оборони після відставки Михайла Федорова викликало не лише політичні дискусії, а й питання щодо законності самої процедури. Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов заявив, що під час кадрових рішень були допущені порушення чинного законодавства.

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За словами політолога, закон прямо визначає, що міністр оборони та його перший заступник мають бути цивільними особами. Однак головна проблема, на його думку, полягає навіть не в цьому.

"Виконувача обов'язків міністра має призначати Кабінет Міністрів, а не президент. Президент не має таких повноважень. На жаль, ми бачимо ще одне порушення", – наголосив Леонов.

Експерт вважає, що ця ситуація демонструє тенденцію до виходу за межі моделі парламентсько-президентської республіки та посилення ролі Офісу президента у кадрових процесах.

Крім того, Леонов звернув увагу на сам механізм формування нового уряду. На його думку, спочатку мала відбутися відставка, після чого коаліція повинна була провести консультації щодо кандидатур, а вже потім президент мав вносити їх до Верховної Ради.

"Ми побачили протилежне: консультації проходили на Банковій, а президент оголосив про кандидатури ще до формального рішення більшості", – зазначив політолог.

Водночас експерт поставив під сумнів доцільність зміни керівництва Міністерства оборони саме під час війни. На його думку, реформи, які розпочав Михайло Федоров, уже почали приносити результат, тому різка зміна керівництва може негативно вплинути на роботу відомства.

"Під час війни головне правило — не руйнувати те, що вже працює. У Федорова запрацювали механізми, які роками не діяли. У цій ситуації президенту, на мою думку, варто було підтримати саме міністра, а не його опонентів", – сказав Леонов.

Портал "Коментарі" вже писав, що відставка міністра оборони Михайла Федорова стала наслідком не лише кадрових рішень, а й глибокого конфлікту між прихильниками реформ та представниками старої системи управління. Таку думку висловив голова та співзасновник Центру спільних дій Олег Рибачук, коментуючи ситуацію навколо Міністерства оборони.