Зеленский сознательно перешагнул предел закона: президенту указали на страшную ошибку с Минобороны

Назначение исполняющего обязанности министра обороны после отставки Михаила Федорова вызвало не только политические дискуссии, но и вопрос о законности самой процедуры. Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов заявил , что в ходе кадровых решений были допущены нарушения действующего законодательства.

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По словам политолога, закон прямо определяет, что министр обороны и его первый заместитель должны быть гражданскими лицами. Однако главная проблема, по его мнению, даже не в этом.

"Исполняющий обязанности министра должен назначать Кабинет Министров, а не президент. Президент не имеет таких полномочий. К сожалению, мы видим еще одно нарушение", — подчеркнул Леонов.

Эксперт считает, что ситуация демонстрирует тенденцию к выходу за пределы модели парламентско-президентской республики и усилению роли Офиса президента в кадровых процессах.

Кроме того, Леонов обратил внимание на сам механизм формирования нового правительства. По его мнению, сначала должна была состояться отставка, после чего коалиция должна была провести консультации по кандидатурам, а уже потом президент должен был вносить их в Верховную Раду.

"Мы увидели обратное: консультации проходили на Банковой, а президент объявил о кандидатурах еще до формального решения большинства", – отметил политолог.

В то же время эксперт подверг сомнению целесообразность смены руководства Министерства обороны именно во время войны. По его мнению, реформы, которые начал Михаил Федоров, уже начали приносить результат, поэтому резкое изменение руководства может негативно повлиять на работу ведомства.

"Во время войны главное правило — не разрушать то, что уже работает. У Федорова заработали механизмы, которые годами не действовали. В этой ситуации президенту, по моему мнению, стоило поддержать именно министра, а не его оппонентов", – сказал Леонов.

Портал "Комментарии" уже писал , что отставка министра обороны Михаила Федорова стала следствием не только кадровых решений, но и глубокого конфликта между сторонниками реформ и представителями старой системы управления. Такое мнение высказал глава и соучредитель Центра совместных действий Олег Рыбачук, комментируя ситуацию вокруг Министерства обороны.