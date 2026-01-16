Зеленський шокував заявою про проблеми на переговорах зі США: що відомо

Президент України Володимир Зеленський висловив оцінку співпраці з США у сфері мирних переговорів, назвавши її "дуже продуктивною". Свою позицію він озвучив під час спільного брифінгу з президентом Чехії Петром Павелом, реагуючи на заяви колишнього президента США Дональда Трампа, який стверджував, що Україна нібито затримує процес укладання мирної угоди.

Фото: з відкритих джерел

"У деяких питаннях ми перебуваємо на різних позиціях. Це цілком природно, адже я завжди відстоюю інтереси нашої країни. Ультиматуми в демократичних відносинах, на мою думку, не працюють", — зазначив Зеленський.

Водночас український лідер повідомив, що делегація України вирушила до Сполучених Штатів для продовження переговорів. За його словами, наразі триває робота над двома ключовими документами, що стосуються гарантій безпеки та так званого "Prosperity Package".

"Якщо всі матеріали буде остаточно узгоджено з американською стороною, можливе підписання під час Давоського економічного форуму. З українського боку робота завершена", — додав президент.

Трамп у своєму інтерв’ю для Reuters заявив, що, на його думку, російський президент Володимир Путін нібито готовий укласти угоду, але Зеленський, нібито, стоїть на заваді припиненню війни. Проте прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підкреслив, що саме Росія відкинула мирний план США. За словами польського лідера, у відповідь на пропозиції з боку Заходу Росія продовжує завдавати ракетні удари по українських містах, демонструючи небажання досягти миру.

