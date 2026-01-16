Зеленский шокировал заявлением о проблемах на переговорах с США: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский высказал оценку сотрудничества с США в сфере мирных переговоров, назвав его "очень продуктивным". Свою позицию он озвучил на совместном брифинге с президентом Чехии Петром Павелом, реагируя на заявления бывшего президента США Дональда Трампа, утверждавшего, что Украина якобы задерживает процесс заключения мирного соглашения.

Фото: из открытых источников

"В некоторых вопросах мы находимся на разных позициях. Это вполне естественно, ведь я всегда отстаиваю интересы нашей страны. Ультиматумы в демократических отношениях, на мой взгляд, не работают", — отметил Зеленский.

В то же время, украинский лидер сообщил, что делегация Украины отправилась в Соединенные Штаты для продолжения переговоров. По его словам, сейчас идет работа над двумя ключевыми документами, касающимися гарантий безопасности и так называемого "Prosperity Package".

"Если все материалы будут окончательно согласованы с американской стороной, возможно подписание во время Давосского экономического форума. С украинской стороны работа завершена", — добавил президент.

Трамп в своем интервью для Reuters заявил, что, по его мнению, российский президент Владимир Путин якобы готов заключить соглашение, но Зеленский, якобы, мешает прекращению войны. Однако премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что именно Россия отвергла мирный план США. По словам польского лидера, в ответ на предложения со стороны Запада Россия продолжает наносить ракетные удары по украинским городам, демонстрируя нежелание достичь мира.

