Зеленський шокував планами щодо використання коштів ЄС: до чого готовий Київ

Європейський Союз ухвалив рішення надати Україні кредит у розмірі 90 мільярдів євро, що забезпечує країні фінансову стабільність на найближчі роки. Про це 19 грудня під час спільної пресконференції з президентом Польщі Каролем Навроцьким повідомив президент України Володимир Зеленський. Він підкреслив, що Польща відіграла важливу роль у підтримці України під час ухвалення цього рішення.

Фото: з відкритих джерел

Зеленський наголосив, що спрямування коштів залежатиме від розвитку ситуації на фронті.

"Якщо Росія продовжить війну — а сигнали з Москви свідчать саме про це — частина фінансування буде спрямована на оборонні потреби. Якщо ж міжнародне співтовариство примусить Росію до миру, ці кошти будуть використані виключно на відновлення України", — зазначив президент.

Він також додав, що російські активи в Європі наразі залишаються замороженими.

Президент підкреслив важливість принципу, що Росія повинна повністю відповідати за агресію і не отримати з війни жодної вигоди.

"Якщо цього не забезпечити, після спроб поділити Україну будуть нові спроби розділити й інших сусідів", — застеріг Зеленський.

Нагадаємо, що рішення про надання Україні 90 мільярдів євро ухвалили після 15-годинних переговорів у Брюсселі. Ця підтримка розрахована на 2026–2027 роки. Президент Європейської ради Антоніу Кошта повідомив у соцмережах, що пакет допомоги затверджено на два роки вперед. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц додав, що це є чітким сигналом для російського керівництва, що війна проти України не принесе Путіну жодної користі і не виправдовує агресію.

Як вже писали "Коментарі", У п’ятницю, 19 грудня, у Росії проходить щорічна "пряма лінія" з Володимиром Путіним, під час якої російський диктатор відповідає на запитання громадян. Цьогорічні звернення громадян стосувалися як буденних проблем, так і досить незвичних тем.