Зеленский шокировал планы использования средств ЕС: к чему готов Киев
НОВОСТИ

Зеленский шокировал планы использования средств ЕС: к чему готов Киев

Президент заявил, что в случае принуждения России к миру деньги пойдут только на восстановление

19 декабря 2025, 15:25
Автор:
Клименко Елена

Европейский Союз принял решение предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро, что обеспечивает стране финансовую стабильность на ближайшие годы. Об этом 19 декабря во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Каролем Навроцким сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Польша сыграла немаловажную роль в поддержке Украины при принятии этого решения.

Зеленский шокировал планы использования средств ЕС: к чему готов Киев

Зеленский подчеркнул, что направление средств будет зависеть от развития ситуации на фронте.

"Если Россия продолжит войну — а сигналы из Москвы свидетельствуют именно об этом — часть финансирования будет направлена на оборонные нужды. Если же международное сообщество заставит Россию к миру, эти средства будут использованы исключительно на восстановление Украины", — отметил президент.

Он также добавил, что российские активы в Европе остаются замороженными.

Президент подчеркнул важность принципа, что Россия должна полностью отвечать за агрессию и не извлечь из войны никакой выгоды.

"Если этого не обеспечить после попыток поделить Украину будут новые попытки разделить и других соседей", — предостерег Зеленский.

Напомним, что решение о предоставлении Украине 90 миллиардов евро было принято после 15-часовых переговоров в Брюсселе. Эта поддержка рассчитана на 2026-2027 годы. Президент Европейского совета Антониу Кошта сообщил в соцсетях, что пакет помощи утвержден на два года вперед. Канцлер Германии Фридрих Мерц добавил, что это четкий сигнал для российского руководства, что война против Украины не принесет Путину никакой пользы и не оправдывает агрессию.

Как уже писали "Комментарии", в пятницу, 19 декабря, в России проходит ежегодная "прямая линия" с Владимиром Путиным, во время которой российский диктатор отвечает на вопросы граждан. Нынешние обращения граждан касались как будничных проблем, так и достаточно необычных тем.



