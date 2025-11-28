Зеленський ще ніколи не поставав перед таким вибором: Україну попередили про трагедію

Президент України Володимир Зеленський знову опинився перед надзвичайно складним вибором: погодитися на невигідні умови або залишити мирні переговори без результату. Незважаючи на дипломатичний тиск США та Європи, позиції Києва та Москви залишаються глибоко розділеними. Мирний процес затягується, і Зеленський перебуває під постійним тиском, повідомляє CNN.

Фото: з відкритих джерел

Головна дилема полягає у тому, чи варто прийняти гарантії безпеки від Заходу, чи поступитися Росії у Донецькій області, що може завдати Україні значних політичних та військових втрат. Аналітики оцінюють такі умови як вкрай невигідні, а порушення Кремлем угоди повністю ліквідовує будь-який вибір.

Київ та його союзники сподіваються максимально виснажити ресурси Росії та її економіку, щоб змусити країну до краху, проте передбачити реалістичність такого сценарію складно. Проблеми України залишаються серйозними та очевидними.

За словами експертів, Зеленському доведеться вести надзвичайно ризикову боротьбу: Росія має значні ресурси і просувається на фронті, тоді як Україна обмежена у можливостях зупинити наступ.

Попри це, останні 10 місяців дипломатичних переговорів наблизили можливість укладання мирної угоди.

Раніше президент США Дональд Трамп наголошував, що угоду слід підписати до Дня подяки, проте згодом відмовився від цього терміну. Таким чином, майбутня зустріч його спецпредставника Стіва Віткоффа з Кремлем навряд чи призведе до прориву.

Розбіжності між Києвом і Москвою залишаються значними, а впертість сторін продовжує коштувати життя та страждань людям. Путін навряд чи погодиться на компроміс, який не передбачає повного контролю над Донбасом, тоді як українці не віддадуть свої території.

Аналітики вважають, що повторювана нездатність зблизити позиції Києва та Москви робить переговори фактично ілюзією. Обговорення спочатку з Україною, а потім з Росією створює лише видимість процесу без реального результату.

Як вже писали "Коментарі", на міжнародній арені тривають дискусії щодо мирного плану для України. Поки що залишаються невирішеними низка ключових питань, серед яких особливо гостро стоїть проблема контролю над територіями.