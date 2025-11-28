Президент Украины Владимир Зеленский снова оказался перед сложнейшим выбором: согласиться на невыгодные условия или оставить мирные переговоры без результата. Несмотря на дипломатическое давление США и Европы, позиции Киева и Москвы остаются глубоко разделенными. Мирный процесс затягивается и Зеленский находится под постоянным давлением, сообщает CNN.

Фото: из открытых источников

Главная дилемма заключается в том, следует ли принять гарантии безопасности от Запада, уступить ли Россию в Донецкой области, что может нанести Украине значительные политические и военные потери. Аналитики оценивают такие условия как крайне невыгодные, а нарушение Кремлем соглашения полностью ликвидирует выбор.

Киев и его союзники надеются максимально истощить ресурсы России и ее экономику, чтобы заставить страну к краху, однако предсказать реалистичность такого сценария сложно. Проблемы Украины остаются серьезными и очевидными.

По словам экспертов, Зеленскому придется вести чрезвычайно рисковую борьбу: у России есть значительные ресурсы и продвигается на фронте, тогда как Украина ограничена в возможностях остановить наступление.

Несмотря на это последние 10 месяцев дипломатических переговоров приблизили возможность заключения мирного соглашения.

Ранее президент США Дональд Трамп отмечал, что соглашение следует подписать ко Дню благодарения, однако впоследствии отказался от этого срока. Таким образом, предстоящая встреча его спецпредставителя Стива Виткоффа с Кремлем вряд ли приведет к прорыву.

Разногласия между Киевом и Москвой остаются значительными, а упрямство сторон продолжает стоить жизни и страданиям людям. Путин вряд ли согласится на компромисс, не предполагающий полного контроля над Донбассом, в то время как украинцы не отдадут свои территории.

Аналитики считают, что повторяющаяся неспособность сблизить позиции Киева и Москвы делает переговоры фактически иллюзией. Обсуждение сначала с Украиной, а затем с Россией создает видимость процесса без реального результата.

Как уже писали "Комментарии", на международной арене продолжаются дискуссии по мирному плану для Украины. Пока что остаются нерешенными ряд ключевых вопросов, среди которых особенно остро стоит проблема контроля над территориями.