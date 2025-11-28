logo

BTC/USD

91539

ETH/USD

3052.21

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский еще никогда не представал перед таким выбором: Украину предупредили о трагедии
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский еще никогда не представал перед таким выбором: Украину предупредили о трагедии

Значительные противоречия между Киевом и Москвой не позволяют добиться договоренностей в мирных переговорах.

28 ноября 2025, 11:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский снова оказался перед сложнейшим выбором: согласиться на невыгодные условия или оставить мирные переговоры без результата. Несмотря на дипломатическое давление США и Европы, позиции Киева и Москвы остаются глубоко разделенными. Мирный процесс затягивается и Зеленский находится под постоянным давлением, сообщает CNN.

Зеленский еще никогда не представал перед таким выбором: Украину предупредили о трагедии

Фото: из открытых источников

Главная дилемма заключается в том, следует ли принять гарантии безопасности от Запада, уступить ли Россию в Донецкой области, что может нанести Украине значительные политические и военные потери. Аналитики оценивают такие условия как крайне невыгодные, а нарушение Кремлем соглашения полностью ликвидирует выбор.

Киев и его союзники надеются максимально истощить ресурсы России и ее экономику, чтобы заставить страну к краху, однако предсказать реалистичность такого сценария сложно. Проблемы Украины остаются серьезными и очевидными.

По словам экспертов, Зеленскому придется вести чрезвычайно рисковую борьбу: у России есть значительные ресурсы и продвигается на фронте, тогда как Украина ограничена в возможностях остановить наступление.

Несмотря на это последние 10 месяцев дипломатических переговоров приблизили возможность заключения мирного соглашения.

Ранее президент США Дональд Трамп отмечал, что соглашение следует подписать ко Дню благодарения, однако впоследствии отказался от этого срока. Таким образом, предстоящая встреча его спецпредставителя Стива Виткоффа с Кремлем вряд ли приведет к прорыву.

Разногласия между Киевом и Москвой остаются значительными, а упрямство сторон продолжает стоить жизни и страданиям людям. Путин вряд ли согласится на компромисс, не предполагающий полного контроля над Донбассом, в то время как украинцы не отдадут свои территории.

Аналитики считают, что повторяющаяся неспособность сблизить позиции Киева и Москвы делает переговоры фактически иллюзией. Обсуждение сначала с Украиной, а затем с Россией создает видимость процесса без реального результата.

Как уже писали "Комментарии", на международной арене продолжаются дискуссии по мирному плану для Украины. Пока что остаются нерешенными ряд ключевых вопросов, среди которых особенно остро стоит проблема контроля над территориями.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости