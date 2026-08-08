Зеленський розкрив, у кого є ракети для Patriot: Україна чекає на допомогу відразу від кількох країн

Україна розраховує отримати додаткові ракети-перехоплювачі для систем ППО Patriot від кількох європейських партнерів. Президент Володимир Зеленський заявив, що відповідні запаси є, зокрема, Німеччина та Польща. Про це він повідомив під час спільної прес-конференції із президентом Сербії Олександром Вучичем.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами українського лідера, Київ зараз говорить не лише про політичну підтримку, а й про конкретні можливості країн передавати необхідні боєприпаси.

“У кого є? У німців є, поляки мають. Це ті, хто може серйозно допомогти", — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що Німеччина та Польща вже надавали Україні суттєву підтримку, проте зараз питання полягає саме в наявності ракет та можливості їх передачі українській ППО.

Зеленський також розповів, що певну допомогу з ракетами Україні надають Нідерланди та північні країни Європи. При цьому конкретних обсягів цих постачань глава держави не назвав.

Особливого значення питання перехоплювачів набуло і натомість посилення російських комбінованих атак. Росія дедалі частіше застосовує балістичні ракети одночасно з безпілотниками та іншими засобами поразки, через що українській ППО доводиться витрачати обмежений запас боєприпасів.

За словами Зеленського, потенційними партнерами України у посиленні протиповітряної оборони могли б стати також Південна Корея та Японія. Однак ці країни поки що не можуть передавати Києву відповідні кошти через обмеження власного законодавства.

Ще одним напрямком залишається Ізраїль. Президент зазначив, що Україна хотіла б отримати ізраїльські системи ППО і навіть готова була їх придбати, проте наразі такої можливості немає.

Таким чином, Київ продовжує шукати додаткові джерела посилення ППО одразу за декількома напрямками. Головна проблема — не лише здобуття нових комплексів, а й постійне поповнення запасів ракет-перехоплювачів, без яких навіть сучасні системи Patriot мають обмежені можливості.

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