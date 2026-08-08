Зеленский раскрыл, у кого есть ракеты для Patriot: Украина ждет помощи сразу от нескольких стран

Украина рассчитывает получить дополнительные ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot от нескольких европейских партнеров. Президент Владимир Зеленский заявил, что соответствующие запасы есть, в частности, у Германии и Польши. Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам украинского лидера, Киев сейчас говорит не только о политической поддержке, но и о конкретных возможностях стран передавать необходимые боеприпасы.

"У кого есть? У немцев есть, у поляков есть. Это те, кто могут серьезно помочь", — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Германия и Польша уже оказывали Украине существенную поддержку, однако сейчас вопрос заключается именно в наличии ракет и возможности их передачи украинской ПВО.

Зеленский также рассказал, что определенную помощь с ракетами Украине предоставляют Нидерланды и северные страны Европы. При этом конкретных объемов этих поставок глава государства не назвал.

Особое значение вопрос перехватчиков приобрел на фоне усиления российских комбинированных атак. Россия все чаще применяет баллистические ракеты одновременно с беспилотниками и другими средствами поражения, из-за чего украинской ПВО приходится расходовать ограниченный запас боеприпасов.

По словам Зеленского, потенциальными партнерами Украины в усилении противовоздушной обороны могли бы стать также Южная Корея и Япония. Однако эти страны пока не могут передавать Киеву соответствующие средства из-за ограничений собственного законодательства.

Еще одним направлением остается Израиль. Президент отметил, что Украина хотела бы получить израильские системы ПВО и даже готова была их приобрести, однако на данный момент такой возможности нет.

Таким образом, Киев продолжает искать дополнительные источники усиления ПВО сразу по нескольким направлениям. Главная проблема — не только получение новых комплексов, но и постоянное пополнение запасов ракет-перехватчиков, без которых даже современные системы Patriot имеют ограниченные возможности.

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