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Зеленський розкрив добрі новини після прильотів українських дронів

Під удар потрапили оборонне підприємство, нафтопереробний завод, логістичні об'єкти та судна, задіяні у військових перевезеннях Росії

25 липня 2026, 13:20
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Кравцев Сергей

Українські Сили оборони продовжують завдавати далекобійних ударів по об'єктах, які забезпечують російську військову машину. Президент Володимир Зеленський повідомив про нові результати нічної операції, підкресливши, що йдеться про відповідь на російські атаки, що продовжуються, по українських містах і цивільній інфраструктурі.

Зеленський розкрив добрі новини після прильотів українських дронів

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами глави держави, українські військові вразили одразу кілька цілей у різних регіонах Росії. Серед них – підприємство у Кірові, яке, як зазначив Зеленський, виробляє компоненти для озброєння, яке використовується Росією під час ударів по Україні. Особливу увагу президент звернув на дальність операції: об'єкт розташований приблизно за 1200 кілометрів від державного кордону України.

Крім того, українські сили атакували нафтопереробний завод у Тюмені, логістичний об'єкт у Єкатеринбурзі та склад паливно-мастильних матеріалів у Ростові-на-Дону. За словами Зеленського, ці об'єкти є частиною інфраструктури, яка забезпечує російські збройні сили.

Окремо президент наголосив на результатах операції в акваторії Каспійського моря. За його словами, українські далекобійні кошти вразили судна, які використовувалися для перевезення військових вантажів між Росією та Іраном. Також, як повідомив Зеленський, було вражено військовий корабель. Додаткові деталі про характер пошкоджень або масштаби наслідків поки не розкриваються.

Президент підкреслив, що Україна й надалі застосовуватиме так звані "дальнобійні санкції", завдаючи ударів по об'єктах, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом, логістикою та постачанням озброєнь. За його словами, такі операції є відповіддю на російські обстріли та спрямовані на зниження можливостей Москви продовжувати війну проти України.

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