Зеленский раскрыл хорошие новости после прилетов украинских дронов

Украинские Силы обороны продолжают наносить дальнобойные удары по объектам, которые обеспечивают российскую военную машину. Президент Владимир Зеленский сообщил о новых результатах ночной операции, подчеркнув, что речь идет об ответе на продолжающиеся российские атаки по украинским городам и гражданской инфраструктуре.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам главы государства, украинские военные поразили сразу несколько целей в различных регионах России. Среди них – предприятие в Кирове, которое, как отметил Зеленский, производит компоненты для вооружения, используемого Россией при ударах по Украине. Особое внимание президент обратил на дальность операции: объект расположен примерно в 1200 километрах от государственной границы Украины.

Кроме того, украинские силы атаковали нефтеперерабатывающий завод в Тюмени, логистический объект в Екатеринбурге и склад горюче-смазочных материалов в Ростове-на-Дону. По словам Зеленского, эти объекты являются частью инфраструктуры, обеспечивающей российские вооруженные силы.

Отдельно президент отметил результаты операции в акватории Каспийского моря. По его словам, украинские дальнобойные средства поразили суда, которые использовались для перевозки военных грузов между Россией и Ираном. Также, как сообщил Зеленский, был поражен военный корабль. Дополнительные детали о характере повреждений или масштабах последствий пока не раскрываются.

Президент подчеркнул, что Украина и дальше будет применять так называемые "дальнобойные санкции", нанося удары по объектам, связанным с российским военно-промышленным комплексом, логистикой и поставками вооружений. По его словам, такие операции являются ответом на российские обстрелы и направлены на снижение возможностей Москвы продолжать войну против Украины.

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