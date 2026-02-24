Зеленський різко відповів США: яка вимога Трампа обурила президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає помилковою позицію США, яка передбачає можливість завершення війни у разі згоди Києва на передачу Росії ще не окупованих територій Донбасу. Про це він сказав в інтерв'ю газеті Financial Times.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами глави держави, розраховувати на те, що Кремль обмежиться лише Донбасом, наївно. Зеленський підкреслив, що не вірить у готовність Москви зупинитися після можливих поступок.

"Росія є Росія – їй не можна довіряти", — зазначив він, додавши, що вихід українських сил із регіону не стане гарантією миру.

Президент також розкритикував ідею тимчасового припинення вогню без чітких та надійних гарантій безпеки із боку Заходу. На його думку, будь-яка пауза без дієвих механізмів стримування дасть Росії можливість перегрупуватися та підготуватися до нового етапу наступу.

Зеленський відкинув заяви Володимира Путіна про те, що перемир'я нібито потрібне Україні для посилення позицій, назвавши такі твердження демагогією.

"Нам не потрібна пауза. Нам потрібен кінець війни", — наголосив він.

Крім того, президент зазначив, що тиск з боку голови Білого дому Дональда Трампа у питанні територіальних поступок зараз відчутніший, ніж тиск на Росію.

Зеленський закликав союзників зосередитися на посиленні санкцій, зокрема на ударах по "тіньовому флоту", енергетичному експорту та схемам обходу обмежень.

При цьому він зазначив, що Україна робить ставку насамперед на власну армію та нарощування внутрішнього виробництва озброєнь.

