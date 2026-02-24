logo

Зеленский резко ответил США: какое требование Трампа возмутило президента
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский резко ответил США: какое требование Трампа возмутило президента

Президент Украины назвал «недальновидной» веру в мир в обмен на Донбасс и призвал бить по кошельку Кремля, а не давить на Киев

24 февраля 2026, 06:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает ошибочной позицию США, предполагающую возможность завершения войны в случае согласия Киева на передачу России еще не оккупированных территорий Донбасса. Об этом он сказал в интервью изданию Financial Times.

Зеленский резко ответил США: какое требование Трампа возмутило президента

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам главы государства, рассчитывать на то, что Кремль ограничится только Донбассом, наивно. Зеленский подчеркнул, что не верит в готовность Москвы остановиться после возможных уступок. 

"Россия есть Россия – ей нельзя доверять", — отметил он, добавив, что выход украинских сил из региона не станет гарантией мира.

Президент также раскритиковал идею временного прекращения огня без четких и надежных гарантий безопасности со стороны Запада. По его мнению, любая пауза без действенных механизмов сдерживания даст России возможность перегруппироваться и подготовиться к новому этапу наступления.

Зеленский отверг заявления Владимира Путина о том, что перемирие якобы нужно Украине для усиления позиций, назвав такие утверждения демагогией. 

"Нам не нужна пауза. Нам нужен конец войны", — подчеркнул он.

Кроме того, президент указал, что давление со стороны главы Белого дома Дональда Трампа в вопросе территориальных уступок сейчас ощутимее, чем давление на Россию. 

Зеленский призвал союзников сосредоточиться на усилении санкций, в частности на ударах по "теневому флоту", энергетическому экспорту и схемам обхода ограничений.

При этом он отметил, что Украина делает ставку прежде всего на собственную армию и наращивание внутреннего производства вооружений.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин требует даже тех территорий, которые не может захватить его армия. Россия потратила на войну триллион долларов и потеряла более миллиона солдат. Об этом рассказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.




Источник: https://www.ft.com/content/1831225f-0db6-4ecc-8409-f520f74e4129
