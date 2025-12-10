logo_ukra

Зеленський різко відповів на вимогу Трампа
НОВИНИ

Зеленський різко відповів на вимогу Трампа

Україна має дати законні відповіді на кожне відповідне питання, зазначив Зеленський

10 грудня 2025, 21:40
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Президент України Володимир Зеленський провів переговори з представниками Верховної Ради щодо проведення виборів в Україні. Про це він повідомив під час свого вечірнього звернення.

Зеленський різко відповів на вимогу Трампа

Володимир Зеленський (фото з відкритих джерел)

"Я не допускатиму жодних спекуляцій проти України, і якщо партнери, в тому числі ключовий наш партнер у Вашингтоні, говорять так багато і так конкретно про вибори в Україні – про вибори в умовах правового режиму воєнного стану, то ми маємо дати українські законні відповіді на кожне питання і на кожен сумнів. Це непросто, але тиск щодо цього нам точно не потрібен", – заявив Зеленський.

Він також зазначив, що очікує пропозицій щодо цього питання від народних депутатів України.

"Безпекові виклики залежать від партнерів, від Америки передусім, політичні та юридичні виклики мають отримати відповіді від України. І це буде", – додав президент.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що президент США Дональд Трамп дав інтерв’ю POLITICO, у якому висловив думку, що в Україні мають провести вибори президента.

"Я вважаю, що Україна повинна провести вибори. Вони використовують війну, щоб не проводити вибори, але я вважаю, що український народ мав би мати такий вибір. І, можливо, Зеленський переміг би. Я не знаю, хто б переміг, але виборів у них давно не було. Знаєте, вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія", — зазначив Трамп.

Він також заявив, що Росія — у кращій позиції, а Україна програє через розмір і ресурсну перевагу РФ. Україна втратила багато територій і це "не можна назвати перемогою". Трамп наголосив, що за останній місяць Україна втратила 27 000 солдатів. Щодо мирного плану, то глава Білого дому зазначив, що президент Зеленський блокує мирний план, бо "ще не прочитав" останній варіант.

 



