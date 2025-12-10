Зеленский резко ответил по требованию Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с представителями Верховной Рады по выборам в Украине. Об этом он сообщил во время вечернего обращения.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Я не буду допускать никаких спекуляций против Украины, и если партнеры, в том числе ключевой наш партнер в Вашингтоне, говорят так много и так конкретно о выборах в Украине – о выборах в условиях правового режима военного положения, то мы должны дать украинские законные ответы на каждый вопрос и на каждое сомнение. Это непросто, но давление по этому нам точно не заявило.

Он также отметил, что ожидает предложений по этому вопросу от народных депутатов Украины.

"Безопасные вызовы зависят от партнеров, от Америки прежде всего, политические и юридические вызовы должны получить ответы от Украины. И это будет", – добавил президент.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент США Дональд Трамп дал интервью POLITICO , в котором выразил мнение, что в Украине должны провести выборы президента.

"Я считаю, что Украина должна провести выборы. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я считаю, что украинский народ должен иметь такой выбор. И, возможно, Зеленский победил бы. Я не знаю, кто бы победил, но выборов у них давно не было. Знаете, они говорят о демократии, но доходит до того, что это уже не".

Он также заявил, что Россия — в лучшей позиции, а Украина проигрывает из-за размера и ресурсного преимущества РФ. Украина потеряла многие территории и это "нельзя назвать победой". Трамп подчеркнул, что за последний месяц Украина потеряла 27 тысяч солдат. Что касается мирного плана, то глава Белого дома отметил, что президент Зеленский блокирует мирный план, потому что "еще не прочел" последний вариант.

