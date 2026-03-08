logo_ukra

Зеленський прямо відповів на критику Трампа щодо допомоги Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський прямо відповів на критику Трампа щодо допомоги Україні

Зеленський прокоментував критику Трампа щодо військової допомоги Україні від США.

8 березня 2026, 15:20
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський відреагував на критику з боку президента США Дональда Трампа щодо масштабів американської військової допомоги Україні. За словами українського лідера, подібні заяви можуть свідчити про те, що Київ продовжує активно допомагати партнерам і відігравати важливу роль у міжнародній безпеці.

Зеленський прямо відповів на критику Трампа щодо допомоги Україні

Дональд Трамп та Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном у Києві отримав питання, чи вірить він, що зможе змінити підхід адміністрації Дональда Трампа до підтримки України завдяки допомозі країнам Близького Сходу. 

"Ми намагаємося допомогти, і потім, інколи, президент Трамп критикує мене. Тож, моє ставлення наступне: якщо ви будете бачити, що критика зростає, це означає — що ми допомагаємо дедалі більше. Я думаю, що це пріоритет – допомагати людям. Інші речі не такі важливі", — сказав Зеленський.

Раніше Трамп заявляв, що адміністрація його попередника Джо Байдена передала Україні надто багато озброєння. Також він стверджував, що Україна та Росія нібито неодноразово були близькі до мирної угоди, але переговори зривалися через взаємну недовіру та глибоку ворожнечу між сторонами.

Попри політичні суперечки, співпраця між країнами продовжується. Зокрема, нещодавно Україна отримала від США запит щодо конкретної підтримки у протидії іранським ударним дронам "Шахед" у регіоні Близького Сходу, де Сполучені Штати проводять військові дії проти Ірану.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в США відреагували на допомогу Росії Ірану під час війни.

Також "Коментарі" писали, що Трамп назвав єдину умову наземної військової операції США проти Ірану.




