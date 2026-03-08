Зеленский прямо ответил на критику Трампа о помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на критику со стороны президента США Дональда Трампа по поводу масштабов американской военной помощи Украине. По словам украинского лидера, подобные заявления могут свидетельствовать о том, что Киев продолжает активно помогать партнерам и играть важную роль в международной безопасности.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Эттеном в Киеве получил вопрос, верит ли он, что сможет изменить подход администрации Дональда Трампа к поддержке Украины благодаря помощи стран Ближнего Востока.

"Мы пытаемся помочь, и потом, иногда, президент Трамп критикует меня. Так что мое отношение следующее: если вы будете видеть, что критика растет, это значит — что мы помогаем все больше. Я думаю, что это приоритет — помогать людям. Другие вещи не столь важны", — сказал Зеленский.

Ранее Трамп заявлял, что администрация его предшественника Джо Байдена передала Украине слишком много вооружений. Также он утверждал, что Украина и Россия якобы неоднократно были близки к мирному соглашению, но переговоры срывались из-за взаимного недоверия и глубокой розни между сторонами.

Несмотря на политические споры, сотрудничество между странами продолжается. В частности, недавно Украина получила от США запрос о конкретной поддержке противодействия иранским ударным дронам "Шахед" в регионе Ближнего Востока, где Соединенные Штаты проводят военные действия против Ирана.

