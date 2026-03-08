Зеленский прямо ответил на критику Трампа о помощи Украине

Рубрики
Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на критику со стороны президента США Дональда Трампа по поводу масштабов американской военной помощи Украине. По словам украинского лидера, подобные заявления могут свидетельствовать о том, что Киев продолжает активно помогать партнерам и играть важную роль в международной безопасности.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Эттеном в Киеве получил вопрос, верит ли он, что сможет изменить подход администрации Дональда Трампа к поддержке Украины благодаря помощи стран Ближнего Востока.
Ранее Трамп заявлял, что администрация его предшественника Джо Байдена передала Украине слишком много вооружений. Также он утверждал, что Украина и Россия якобы неоднократно были близки к мирному соглашению, но переговоры срывались из-за взаимного недоверия и глубокой розни между сторонами.
Несмотря на политические споры, сотрудничество между странами продолжается. В частности, недавно Украина получила от США запрос о конкретной поддержке противодействия иранским ударным дронам "Шахед" в регионе Ближнего Востока, где Соединенные Штаты проводят военные действия против Ирана.
