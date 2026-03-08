logo

Зеленский прямо ответил на критику Трампа о помощи Украине
Зеленский прямо ответил на критику Трампа о помощи Украине

Зеленский прокомментировал критику Трампа по военной помощи Украине от США.

8 марта 2026, 15:20
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на критику со стороны президента США Дональда Трампа по поводу масштабов американской военной помощи Украине. По словам украинского лидера, подобные заявления могут свидетельствовать о том, что Киев продолжает активно помогать партнерам и играть важную роль в международной безопасности.

Зеленский прямо ответил на критику Трампа о помощи Украине

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Эттеном в Киеве получил вопрос, верит ли он, что сможет изменить подход администрации Дональда Трампа к поддержке Украины благодаря помощи стран Ближнего Востока.

"Мы пытаемся помочь, и потом, иногда, президент Трамп критикует меня. Так что мое отношение следующее: если вы будете видеть, что критика растет, это значит — что мы помогаем все больше. Я думаю, что это приоритет — помогать людям. Другие вещи не столь важны", — сказал Зеленский.

Ранее Трамп заявлял, что администрация его предшественника Джо Байдена передала Украине слишком много вооружений. Также он утверждал, что Украина и Россия якобы неоднократно были близки к мирному соглашению, но переговоры срывались из-за взаимного недоверия и глубокой розни между сторонами.

Несмотря на политические споры, сотрудничество между странами продолжается. В частности, недавно Украина получила от США запрос о конкретной поддержке противодействия иранским ударным дронам "Шахед" в регионе Ближнего Востока, где Соединенные Штаты проводят военные действия против Ирана.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США отреагировали на помощь России Ирану во время войны.

Также "Комментарии" писали, что Трамп назвал единственное условие наземной военной операции США против Ирана.



