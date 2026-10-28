“Зеленський придбав приватний ядерний бункер за 42 млн дол.”: що відомо

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Кречмаровская Наталия
Російська пропагандистська машина постійно публікує фейки та вкиди про президента України Володимира Зеленського, його сім’ю та оточення. У випадку з придбанням бункера немає вагомих доказів, однак почерк схожий на тактику російських спецслужб.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
У Центрі протидії дезінформації зазначили, що повідомлення про те, що президент України Володимир Зеленський нібито придбав приватний ядерний бункер у канадській провінції Нова Шотландія за 42 млн доларів, є фейком.
Аналітики Центру зазначають, що ця тактика підробки відповідає почерку російських спецслужб у рамках масштабної дезінформаційної операції Doppelgänger (“Двійник”). Її суть, як пояснили у Центрі, полягає у створенні клонів вебсайтів відомих іноземних медіа та використанні схожих доменних імен для вкиду фальшивок.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у листопаді має відновитися переговорний трек США, України та Росії щодо мирної угоди. Однак президента Зеленського критикують за відсутність власного плану завершення війни.