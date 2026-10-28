“Зеленський придбав приватний ядерний бункер за 42 млн дол.”: що відомо

Російська пропагандистська машина постійно публікує фейки та вкиди про президента України Володимира Зеленського, його сім’ю та оточення. У випадку з придбанням бункера немає вагомих доказів, однак почерк схожий на тактику російських спецслужб.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що повідомлення про те, що президент України Володимир Зеленський нібито придбав приватний ядерний бункер у канадській провінції Нова Шотландія за 42 млн доларів, є фейком.

“Цю брехню опублікували на підробленому сайті, який імітує авторитетне канадське видання Toronto Sun. Домен клону створили всього за вісім днів до публікації цієї дезінформації. Для ілюстрації фейку використали стокові фото приватного об’єкта, який перетворюють на готель. Факт угоди не підтверджують ані офіційні джерела, ані реєстри”, — йдеться у повідомленні.

Аналітики Центру зазначають, що ця тактика підробки відповідає почерку російських спецслужб у рамках масштабної дезінформаційної операції Doppelgänger (“Двійник”). Її суть, як пояснили у Центрі, полягає у створенні клонів вебсайтів відомих іноземних медіа та використанні схожих доменних імен для вкиду фальшивок.

“Центр неодноразово спростовував інші схожі вкиди російської пропаганди про “дорогі покупки” родини Володимира Зеленського за кордоном”, — резюмували в Центрі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у листопаді має відновитися переговорний трек США, України та Росії щодо мирної угоди. Однак президента Зеленського критикують за відсутність власного плану завершення війни.