"Зеленский приобрел частный ядерный бункер за 42 млн долл.": что известно

Российская пропагандистская машина постоянно публикует фейки и вбросы о президенте Украины Владимире Зеленском, его семье и окружении. В случае с приобретением бункера нет веских доказательств, однако почерк похож на тактику российских спецслужб.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации отметили, что сообщение о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы приобрел частный ядерный бункер в канадской провинции Новая Шотландия за 42 млн. долларов, является фейком.

"Эту ложь опубликовали на поддельном сайте, имитирующем авторитетное канадское издание Toronto Sun. Домен клона создали всего за восемь дней до публикации этой дезинформации. Для иллюстрации фейка использовали стоковые фото частного объекта, который превращают в гостиницу. Факт соглашения не подтверждают ни официальные источники, ни реестры”, — говорится в сообщении.

Аналитики Центра отмечают, что эта тактика подделки соответствует почерку российских спецслужб в рамках масштабной дезинформационной операции Doppelgänger (Двойник). Ее суть, как пояснили в Центре, заключается в создании клонов вебсайтов известных иностранных медиа и использовании подобных доменных имен для вброса фальшивок.

"Центр неоднократно опровергал другие схожие вбросы российской пропаганды о "дорогих покупках" семьи Владимира Зеленского за границей", — резюмировали в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в ноябре должен возобновиться переговорный трек США, Украины и России по мирному соглашению. Однако президента Зеленского критикуют за отсутствие собственного плана по завершению войны.