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Кречмаровская Наталия
Российская пропагандистская машина постоянно публикует фейки и вбросы о президенте Украины Владимире Зеленском, его семье и окружении. В случае с приобретением бункера нет веских доказательств, однако почерк похож на тактику российских спецслужб.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации отметили, что сообщение о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы приобрел частный ядерный бункер в канадской провинции Новая Шотландия за 42 млн. долларов, является фейком.
Аналитики Центра отмечают, что эта тактика подделки соответствует почерку российских спецслужб в рамках масштабной дезинформационной операции Doppelgänger (Двойник). Ее суть, как пояснили в Центре, заключается в создании клонов вебсайтов известных иностранных медиа и использовании подобных доменных имен для вброса фальшивок.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в ноябре должен возобновиться переговорный трек США, Украины и России по мирному соглашению. Однако президента Зеленского критикуют за отсутствие собственного плана по завершению войны.