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Зеленський поставив самту НАТО категоричний ультиматум: деталі вражають

Членство України в НАТО виглядає закономірним, адже Київ і держави Альянсу вже давно взаємодіють як стратегічні союзники

7 липня 2026, 15:25
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Клименко Елена

Україна вже довела, що є одним із ключових партнерів НАТО у сфері безпеки та володіє унікальним досвідом протидії сучасним загрозам, зокрема масованим атакам безпілотників. Саме тому членство Києва в Альянсі стало б закономірним кроком для зміцнення всієї європейської системи безпеки. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на саміті НАТО в Анкарі.

Зеленський поставив самту НАТО категоричний ультиматум: деталі вражають

Фото: з відкритих джерел

Глава держави наголосив, що Україна фактично вже співпрацює з країнами Альянсу як повноправний партнер. За його словами, нинішній рівень взаємодії доводить, що інтеграція України до НАТО є природним продовженням уже існуючої співпраці.

"Ми вже бачимо одне одного як надійних партнерів, і було б цілком природно стати частиною єдиної безпекової спільноти", – заявив Зеленський. 

Президент також звернув увагу, що навіть після завершення війни Україна залишатиметься сусідом Росії, яка й надалі становитиме потенційну загрозу для регіону. У зв'язку з цим він поставив союзникам питання, чи доцільно залишати поза межами Альянсу державу, яка має значний бойовий досвід і потужні оборонні спроможності.

Окрему увагу Зеленський приділив ролі безпілотних технологій у сучасній війні. За його словами, саме дрони стали одним із головних чинників, що змінили характер бойових дій. Президент наголосив, що Україна сьогодні є світовим лідером у розвитку та застосуванні безпілотних систем і запропонував партнерам приєднатися до міжнародної ініціативи Drone Deal, спрямованої на розвиток цієї сфери.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент Польщі Кароль Навроцький не планує проводити двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським під час саміту НАТО. Водночас у Варшаві не виключають, що між лідерами може відбутися короткий контакт у кулуарах заходу. Про це повідомив керівник Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марцін Пшидач.



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