Зеленский поставил самту НАТО категорический ультиматум: детали поражают

Украина уже доказала, что является одним из ключевых партнеров НАТО в области безопасности и обладает уникальным опытом противодействия современным угрозам, в частности, массированным атакам беспилотников. Поэтому членство Киева в Альянсе стало бы закономерным шагом для укрепления всей европейской системы безопасности. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время выступления на саммите НАТО в Анкаре.

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Глава государства подчеркнул, что Украина фактически уже сотрудничает со странами Североатлантического союза как полноправный партнер. По его словам, нынешний уровень взаимодействия доказывает, что интеграция Украины в НАТО является естественным продолжением существующего сотрудничества.

"Мы уже видим друг друга как надежных партнеров, и было бы вполне естественно стать частью единого сообщества безопасности", — заявил Зеленский.

Президент также обратил внимание, что даже после завершения войны Украина будет оставаться соседом России, которая и дальше будет представлять потенциальную угрозу для региона. В этой связи он задал союзникам вопрос, целесообразно ли оставлять за пределами Альянса государство, имеющее значительный боевой опыт и мощные оборонительные способности.

Особое внимание Зеленский уделил роли беспилотных технологий в современной войне. По его словам, именно дроны стали одним из главных факторов, изменивших характер боевых действий. Президент подчеркнул, что Украина сегодня является мировым лидером в развитии и применении беспилотных систем и предложил партнерам присоединиться к международной инициативе Drone Deal, направленной на развитие этой сферы.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Польши Кароль Навроцкий не планирует проводить двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита НАТО. В то же время в Варшаве не исключают, что между лидерами может состояться короткий контакт в кулуарах мероприятия. Об этом сообщил руководитель Бюро международной политики при президенте Польши Марцин Пшидач.