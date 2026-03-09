Зеленський поїхав на фронт: президент зробив жорсткий сигнал щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський здійснив поїздку на Донбас, де тривають найзапекліші бої з російськими військами. Глава держави вирушив туди потягом, щоб особисто зустрітися з військовими та продемонструвати позицію Києва щодо майбутнього регіону. Про подорож повідомляє The New York Times.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За даними видання, Зеленського у дорозі супроводжували журналісти. Вже у Краматорську президент пояснив мету візиту: Україна не збирається відмовлятися від Донбасу навіть у рамках можливих переговорів про мир.

"Справа не за кілометри, справа в людях. Місто живе", — наголосив Зеленський, спілкуючись із журналістами в одному з парків Краматорська.

Президент вказав на український прапор, який розвивається над містом, і зазначив, що незважаючи на близькість фронту, життя тут триває. Працюють магазини, люди їздять велосипедами, вигулюють собак, а на вулицях можна побачити рекламу кафе та вуличної їжі.

За оцінками журналістів, на підконтрольній Україні частині Донецької області зараз мешкає майже 200 тисяч осіб.

Видання зазначає, що візит став символічним сигналом на тлі тиску на Київ, пов’язаного з обговоренням можливих умов мирної угоди. Росія наполягає на передачі всього Донбасу, включаючи території, що залишаються під контролем України.

Під час поїздки Зеленський також відвідав військові командні пункти. Він зустрівся з командирами підрозділів, вислухав їхні звіти та запити про додаткове озброєння, техніку та особовий склад.

"Ми рухаємося у дуже інтенсивному та складному напрямку на сході. Потреби армії постійно змінюються", — наголосив президент.

Журналісти також запитали Зеленського про заяву президента США Дональда Трампа, який раніше припустив, що саме український лідер може бути перешкодою на шляху до миру, тоді як Володимир Путін нібито готовий до угоди.

Як зазначає NYT, Зеленський лише коротко засміявся і не докладно коментував ці слова.

