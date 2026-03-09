logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Зеленський поїхав на фронт: президент зробив жорсткий сигнал щодо Донбасу
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський поїхав на фронт: президент зробив жорсткий сигнал щодо Донбасу

Поїздка до Краматорська стала відповіддю на тиск щодо «мирної угоди»: Київ дає зрозуміти, що не збирається віддавати регіон

9 березня 2026, 13:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський здійснив поїздку на Донбас, де тривають найзапекліші бої з російськими військами. Глава держави вирушив туди потягом, щоб особисто зустрітися з військовими та продемонструвати позицію Києва щодо майбутнього регіону. Про подорож повідомляє The New York Times.

Зеленський поїхав на фронт: президент зробив жорсткий сигнал щодо Донбасу

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За даними видання, Зеленського у дорозі супроводжували журналісти. Вже у Краматорську президент пояснив мету візиту: Україна не збирається відмовлятися від Донбасу навіть у рамках можливих переговорів про мир.

"Справа не за кілометри, справа в людях. Місто живе", — наголосив Зеленський, спілкуючись із журналістами в одному з парків Краматорська.

Президент вказав на український прапор, який розвивається над містом, і зазначив, що незважаючи на близькість фронту, життя тут триває. Працюють магазини, люди їздять велосипедами, вигулюють собак, а на вулицях можна побачити рекламу кафе та вуличної їжі.

За оцінками журналістів, на підконтрольній Україні частині Донецької області зараз мешкає майже 200 тисяч осіб.

Видання зазначає, що візит став символічним сигналом на тлі тиску на Київ, пов’язаного з обговоренням можливих умов мирної угоди. Росія наполягає на передачі всього Донбасу, включаючи території, що залишаються під контролем України.

Під час поїздки Зеленський також відвідав військові командні пункти. Він зустрівся з командирами підрозділів, вислухав їхні звіти та запити про додаткове озброєння, техніку та особовий склад.

"Ми рухаємося у дуже інтенсивному та складному напрямку на сході. Потреби армії постійно змінюються", — наголосив президент.

Журналісти також запитали Зеленського про заяву президента США Дональда Трампа, який раніше припустив, що саме український лідер може бути перешкодою на шляху до миру, тоді як Володимир Путін нібито готовий до угоди.

Як зазначає NYT, Зеленський лише коротко засміявся і не докладно коментував ці слова.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чи вдалося втримати позиції: Зеленський підбив підсумки війни після зими.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.nytimes.com/2026/03/09/world/europe/ukraine-zelensky-frontline-tour.html
Теги:

Новини

Всі новини