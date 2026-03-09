Зеленский поехал на фронт: президент сделал жесткий сигнал по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский совершил поездку на Донбасс, где продолжаются самые ожесточенные бои с российскими войсками. Глава государства отправился туда поездом, чтобы лично встретиться с военными и продемонстрировать позицию Киева по будущему региона. О поездке сообщает The New York Times.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По данным издания, Зеленского в дороге сопровождали журналисты. Уже в Краматорске президент объяснил цель визита: Украина не собирается отказываться от Донбасса даже в рамках возможных переговоров о мире.

"Дело не в километрах, дело в людях. Город жив", — подчеркнул Зеленский, общаясь с журналистами в одном из парков Краматорска.

Президент указал на украинский флаг, который развивается над городом, и отметил, что несмотря на близость фронта жизнь здесь продолжается. Работают магазины, люди ездят на велосипедах, выгуливают собак, а на улицах можно увидеть рекламу кафе и уличной еды.

По оценкам журналистов, на подконтрольной Украине части Донецкой области сейчас проживает почти 200 тысяч человек.

Издание отмечает, что визит стал символическим сигналом на фоне давления на Киев, связанного с обсуждением возможных условий мирного соглашения. Россия настаивает на передаче всего Донбасса, включая территории, которые остаются под контролем Украины.

Во время поездки Зеленский также посетил военные командные пункты. Он встретился с командирами подразделений, выслушал их отчеты и запросы о дополнительном вооружении, технике и личном составе.

"Мы движемся в очень интенсивном и сложном направлении на востоке. Потребности армии постоянно меняются", — отметил президент.

Журналисты также спросили Зеленского о заявлении президента США Дональд Трамп, который ранее предположил, что именно украинский лидер может быть препятствием на пути к миру, тогда как Владимир Путин якобы готов к сделке.

Как отмечает NYT, Зеленский лишь коротко рассмеялся и не стал подробно комментировать эти слова.

