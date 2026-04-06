Зеленський пішов на страшний злочин напередодні вторгнення РФ: шокуюча правда з окупованого міста



















У Новій Каховці на Херсонщині у день початку повномасштабного вторгнення Росії — 24 лютого 2022 року — не було доступної зброї для місцевих захисників. Про це в ефірі програми "Кабінет експертів" розповів Борис Сіленков, колишній голова Херсонської ОДА та ексмер міста.

За його словами, того ранку майже 600 патріотів Нової Каховки, які проходили підготовку у ТРО та були записані до 124-ї бригади, з’явилися у військкомат близько 6 ранку. Вони сподівалися отримати зброю для оборони міста, однак отримали відмову: воєнком Дмитро Самволенко повідомив, що зброї на той момент немає.

Спроби використати арсенал поліції Нової Каховки теж виявилися марними: силовики вже не мали доступу до озброєння. Люди стояли на позиціях готові захищати місто, але без арсеналу їхні можливості були обмежені. Сіленков додав, що більша частина зброї була вивезена напередодні вторгнення, що ускладнило оборону міста.

Того ж дня російські загарбники окупували Нову Каховку, а також захопили Каховську ГЕС. Наступного року, 6 червня 2023 року, окупанти підірвали греблю станції, що спричинило масштабне затоплення понад 600 кв. км території Херсонщини, загибель людей і тварин, руйнування екосистем, а також серйозні проблеми з водопостачанням та енергетикою.

