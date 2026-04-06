Зеленский пошел на страшное преступление накануне вторжения РФ: шокирующая правда из оккупированного города



















В Новой Каховке Херсонской области в день начала полномасштабного вторжения России — 24 февраля 2022 года — не было доступного оружия для местных защитников. Об этом в эфире программы "Кабинет экспертов" рассказал Борис Силенков, бывший глава Херсонской ОГА и экс-мер города.

По его словам, в то утро почти 600 патриотов Новой Каховки, которые проходили подготовку в ТРО и были записаны в 124 бригаду, появились в военкомат около 6 утра. Они надеялись получить оружие для обороны города, однако получили отказ: военком Дмитрий Самволенко сообщил, что на тот момент оружия нет.

Попытки использовать арсенал полиции Новой Каховки тоже оказались тщетными: у силовиков уже не было доступа к вооружению. Люди стояли на позициях, готовые защищать город, но без арсенала их возможности были ограничены. Силенков добавил, что большая часть оружия была вывезена накануне вторжения, что усложнило оборону города.

В тот же день российские захватчики оккупировали Новую Каховку, а также захватили Каховскую ГЭС. В следующем году, 6 июня 2023 года, кафиры взорвали дамбу станции, что повлекло за собой масштабное затопление более 600 кв. км территории Херсонщины, гибель людей и животных, разрушение экосистем, а также серьезные проблемы с водоснабжением и энергетикой.

