Головна Новини Суспільство Війна з Росією "Зеленський підтримав примусове повернення чоловіків з-за кордону": що відомо про рішення президента
“Зеленський підтримав примусове повернення чоловіків з-за кордону”: що відомо про рішення президента

Росія займається маніпуляцією на чутливій для українців темі

3 березня 2026, 21:44
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Питання повернення чоловіків мобілізаційного віку давно обговорюють топпосадовці України. В мережі інтернет з'являється інформація, що нібито уряди європейських країн готують рішення щодо повернення українців додому. 

“Зеленський підтримав примусове повернення чоловіків з-за кордону”: що відомо про рішення президента

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Черговою маніпулятивною інформацією виявилася нібито заява президента України Володимира Зеленського, що підтримав примусове повернення чоловіків з-за кордону. 

У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що таке відео нібито із закликом президента “забрати тих, хто втік, і відправити на фронт” поширюють у соцмережах.

“Насправді: фрагмент взятий з інтерв’ю, опублікованого 30 січня 2026 року на YouTube-каналі Český rozhlas Plus, повідомили фактчекери із VoxCheck”, — йдеться у повідомленні. 

Журналіст запитав про українців призовного віку, які перебувають у Чехії та уникають мобілізації.

У відповіді Зеленський наголосив:

  • військові мають право на ротацію та відпочинок;

  • важлива не лише кількість людей, а й довіра в підрозділах;

  • фраза про "забрати та відправити" – це емоційна позиція, яку висловлюють деякі люди;

  • ключове питання – чи зможе боєць на фронті довіряти тому, хто повернувся примусово.

“Тобто президент не підтримував радикальних заходів, а навпаки – підкреслив складність і чутливість цього питання. А пропагандисти вирвали фразу Зеленського з контексту та подали так, нібито він підтримує радикальні заходи стосовно повернення українців з-за кордону”, — зазначили аналітики Центру. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент України Володимир Зеленський днями заявив, що ситуація в Ірані – це хороший сигнал Путіну, чим закінчується диктатура. Однак в Раді натякнули на проблеми в самій Україні. 




Джерело: https://t.me/spravdi/53458
