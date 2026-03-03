“Зеленський підтримав примусове повернення чоловіків з-за кордону”: що відомо про рішення президента

Питання повернення чоловіків мобілізаційного віку давно обговорюють топпосадовці України. В мережі інтернет з'являється інформація, що нібито уряди європейських країн готують рішення щодо повернення українців додому.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Черговою маніпулятивною інформацією виявилася нібито заява президента України Володимира Зеленського, що підтримав примусове повернення чоловіків з-за кордону.

У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що таке відео нібито із закликом президента “забрати тих, хто втік, і відправити на фронт” поширюють у соцмережах.

“Насправді: фрагмент взятий з інтерв’ю, опублікованого 30 січня 2026 року на YouTube-каналі Český rozhlas Plus, повідомили фактчекери із VoxCheck”, — йдеться у повідомленні.

Журналіст запитав про українців призовного віку, які перебувають у Чехії та уникають мобілізації.

У відповіді Зеленський наголосив:

військові мають право на ротацію та відпочинок;

важлива не лише кількість людей, а й довіра в підрозділах;

фраза про "забрати та відправити" – це емоційна позиція, яку висловлюють деякі люди;

ключове питання – чи зможе боєць на фронті довіряти тому, хто повернувся примусово.

“Тобто президент не підтримував радикальних заходів, а навпаки – підкреслив складність і чутливість цього питання. А пропагандисти вирвали фразу Зеленського з контексту та подали так, нібито він підтримує радикальні заходи стосовно повернення українців з-за кордону”, — зазначили аналітики Центру.

