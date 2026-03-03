logo

Главная Новости Общество Война с Россией "Зеленский поддержал принудительное возвращение мужчин из-за границы": что известно о решении президента
НОВОСТИ

"Зеленский поддержал принудительное возвращение мужчин из-за границы": что известно о решении президента

Россия занимается манипуляцией на чувствительной для украинцев теме

3 марта 2026, 21:44
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Вопрос возвращения мужчин мобилизационного возраста давно обсуждают чиновники Украины. В сети интернет появляется информация, что якобы правительства европейских стран готовят решение по возвращению украинцев домой.

"Зеленский поддержал принудительное возвращение мужчин из-за границы": что известно о решении президента

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Очередной манипулятивной информацией оказалось якобы заявление президента Украины Владимира Зеленского, поддержавшего принудительный возврат мужчин из-за границы.

В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что такое видео якобы с призывом президента "забрать сбежавших и отправить на фронт" распространяют в соцсетях.

"На самом деле: фрагмент взят из интервью, опубликованного 30 января 2026 на YouTube-канале Český rozhlas Plus, сообщили фактчекеры из VoxCheck", — говорится в сообщении.

Журналист спросил об украинцах призывного возраста, которые находятся в Чехии и избегают мобилизации.

В ответе Зеленский отметил:

  • военные имеют право на ротацию и отдых;

  • важно не только количество людей, но и доверие в подразделениях;

  • фраза о "забрать и отправить" – это эмоциональная позиция, которую выражают некоторые люди;

  • ключевой вопрос – сможет ли боец на фронте доверять тому, кто вернулся принудительно.

"То есть президент не поддерживал радикальные меры, а наоборот — подчеркнул сложность и чувствительность этого вопроса. А пропагандисты вырвали фразу Зеленского из контекста и подали так, будто он поддерживает радикальные меры по возвращению украинцев из-за границы", — отметили аналитики Центра.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский на днях заявил, что ситуация в Иране – это хороший сигнал Путину, чем заканчивается диктатура. Однако в Раде намекнули проблемы в самой Украине.




Источник: https://t.me/spravdi/53458
