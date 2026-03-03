"Зеленский поддержал принудительное возвращение мужчин из-за границы": что известно о решении президента

Вопрос возвращения мужчин мобилизационного возраста давно обсуждают чиновники Украины. В сети интернет появляется информация, что якобы правительства европейских стран готовят решение по возвращению украинцев домой.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Очередной манипулятивной информацией оказалось якобы заявление президента Украины Владимира Зеленского, поддержавшего принудительный возврат мужчин из-за границы.

В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что такое видео якобы с призывом президента "забрать сбежавших и отправить на фронт" распространяют в соцсетях.

"На самом деле: фрагмент взят из интервью, опубликованного 30 января 2026 на YouTube-канале Český rozhlas Plus, сообщили фактчекеры из VoxCheck", — говорится в сообщении.

Журналист спросил об украинцах призывного возраста, которые находятся в Чехии и избегают мобилизации.

В ответе Зеленский отметил:

военные имеют право на ротацию и отдых;

важно не только количество людей, но и доверие в подразделениях;

фраза о "забрать и отправить" – это эмоциональная позиция, которую выражают некоторые люди;

ключевой вопрос – сможет ли боец на фронте доверять тому, кто вернулся принудительно.

"То есть президент не поддерживал радикальные меры, а наоборот — подчеркнул сложность и чувствительность этого вопроса. А пропагандисты вырвали фразу Зеленского из контекста и подали так, будто он поддерживает радикальные меры по возвращению украинцев из-за границы", — отметили аналитики Центра.

