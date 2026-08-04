Зеленський озвучмив план-максимум до зими: названо єдиний сценарій, який змусить Путіна поступитися

Україна входить у період підвищених безпекових ризиків, коли Росія може посилити ракетно-дронові атаки та спробувати нав'язати власний сценарій розвитку війни. Водночас Київ прагне максимально використати дипломатичний тиск і санкції, щоб змусити Кремль сісти за стіл переговорів. Таку думку висловив військовий експерт Олександр Мусієнко.

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За словами експерта, під час щорічної наради українських послів президент Володимир Зеленський окреслив ключові завдання для дипломатичного корпусу. Серед них — посилення захисту українців за кордоном, активніше просування інтересів України та мобілізація міжнародної підтримки у сфері протиповітряної оборони.

"Особливо важливо активізувати роботу з партнерами щодо антибалістичного захисту. Загроза російських ударів по Києву та інших містах залишається надзвичайно високою, а засобів для перехоплення балістики все ще недостатньо", — зазначив Мусієнко.

Експерт звернув увагу, що Україна продовжує працювати над створенням власних можливостей для протидії балістичним ракетам, однак це потребує часу та максимальної підтримки союзників.

Коментуючи заяву президента про прагнення завершити війну до початку зими, Мусієнко наголосив, що це є "планом-максимумом", реалізація якого залежить від ефективності міжнародного тиску.

"Щоб Росія погодилася на переговори вже цієї осені, необхідно максимально посилити санкційний, військовий і дипломатичний тиск. Кремль має відчути, що продовження війни стане для нього занадто дорогим", — підкреслив він.

Водночас експерт не очікує швидкої зміни позиції Москви. За його словами, Володимир Путін досі розраховує виснажити Україну масованими повітряними ударами, мобілізаційними заходами та ескалацією бойових дій.

Мусієнко також нагадав, що серед можливих форматів майбутніх переговорів обговорюються припинення повітряних ударів, енергетичне перемир'я та тимчасове припинення бойових дій уздовж лінії фронту. Однак наразі немає ознак того, що Росія готова погодитися на такі умови.

Як вже писали "Коментарі", політолог Володимир Цибулько прокоментував резонансну заяву посла України у Великій Британії Валерія Залужного, який висловив сумнів щодо реалістичності вступу України до НАТО в найближчій перспективі.