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Зеленский озвучил план-максимум к зиме: назван единственный сценарий, который заставит Путина уступить

Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что Россия не отказалась от планов усилить военное давление на Украину, в то время как Киев пытается максимально использовать дипломатические, санкционные и военные инструменты, чтобы заставить Кремль перейти к переговорам

4 августа 2026, 17:40
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Клименко Елена

Украина входит в период повышенных рисков безопасности, когда Россия может усилить ракетно-дроновые атаки и попытаться навязать собственный сценарий развития войны. В то же время, Киев стремится максимально использовать дипломатическое давление и санкции, чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров. Такое мнение высказал военный эксперт Александр Мусиенко.

Зеленский озвучил план-максимум к зиме: назван единственный сценарий, который заставит Путина уступить

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, во время ежегодного совещания украинских послов президент Владимир Зеленский наметил ключевые задачи для дипломатического корпуса. Среди них усиление защиты украинцев за рубежом, активнее продвижение интересов Украины и мобилизация международной поддержки в сфере противовоздушной обороны.

"Особенно важно активизировать работу с партнерами по антибаллистической защите. Угроза российских ударов по Киеву и другим городам остается очень высокой, а средств для перехвата баллистики все еще недостаточно", — отметил Мусиенко.

Эксперт обратил внимание, что Украина продолжает работать над созданием собственных возможностей для противодействия баллистическим ракетам, однако это требует времени и максимальной поддержки союзников.

Комментируя заявление президента о стремлении завершить войну к началу зимы, Мусиенко подчеркнул, что это "план-максимум", реализация которого зависит от эффективности международного давления.

"Чтобы Россия согласилась на переговоры уже этой осенью, необходимо максимально усилить санкционное, военное и дипломатическое давление. Кремль должен почувствовать, что продолжение войны станет для него слишком дорогим", — подчеркнул он.

В то же время эксперт не ожидает скорейшего изменения позиции Москвы. По его словам, Владимир Путин до сих пор рассчитывает истощить Украину массированными воздушными ударами, мобилизационными мерами и эскалацией боевых действий.

Мусиенко напомнил, что среди возможных форматов предстоящих переговоров обсуждаются прекращение воздушных ударов, энергетическое перемирие и временное прекращение боевых действий вдоль линии фронта. Однако пока нет признаков того, что Россия готова согласиться на такие условия.

Как уже писали "Комментарии", политолог Владимир Цыбулько прокомментировал резонансное заявление посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, который выразил сомнение в реалистичности вступления Украины в НАТО в ближайшей перспективе.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UQmt4TtQ8Kk&t=8s
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