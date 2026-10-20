Зеленський озвучив несподівану пропозицію Росії: про що домовилися зі США

У Норвегії відбулися переговори президента України Володимира Зеленського та спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа.

Україна-США. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко опублікував заяву Зеленського за результатами зустрічі.

Президент України заявив:

США пообіцяли Україні потужні гарантії на рівні 5 статті НАТО,

протягом 48 годин буде відновлено роботу Старлінк,

у нас є чіткі ідеї для досягнення миру. Ми хочемо, щоб ці ідеї передали Росії завтра,

пропоную перейти до тристоронніх переговорів на рівні лідерів. Україна підготувала конкретні пропозиції щодо досягнення миру і хоче, щоб завтра їх передали Росії,

ми готові не завдавати ударів по чутливих частинах енергетичної інфраструктури Росії, якщо Росія теж зупиниться,

обмін розвідувальними даними між США та Україною вже відновлено.

Нардеп наголосив, що зараз гарний момент для домовленостей. Треба зробити все можливе, щоб настав мир.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Сполучені Штати переконують Україну не бити по російських НПЗ. Головною проблемою називають ціни на дизель в Америці. Однак оголошеного президентом США Дональдом Трампом енергетичного перемир'я дотримувалася тільки Україна. Росія ж не відмовилася від обстрілів об’єктів енергетики.

Військовий експерт Іван Ступак пояснив, що якщо говорити з позиції “диванної аналітики”, то не варто сваритися з американцями, бо у нас альтернатив немає.

При цьому Ступак зауважив, що в Росії є інші проблемні місця, окрім НПЗ. За словами експерта, американці наполягають на припинення обстрілів НПЗ саме через вибори, які відбудуться 3 листопада.



