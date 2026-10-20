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Зеленський озвучив несподівану пропозицію Росії: про що домовилися зі США

Президент Зеленський про результати переговорів зі США

20 жовтня 2026, 21:07
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Кречмаровская Наталия

У Норвегії відбулися переговори президента України Володимира Зеленського та спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа. 

Зеленський озвучив несподівану пропозицію Росії: про що домовилися зі США

Україна-США. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко опублікував заяву Зеленського за результатами зустрічі. 

Президент України заявив: 

  • США пообіцяли Україні потужні гарантії на рівні 5 статті НАТО,

  • протягом 48 годин буде відновлено роботу Старлінк,

  • у нас є чіткі ідеї для досягнення миру. Ми хочемо, щоб ці ідеї передали Росії завтра,

  • пропоную перейти до тристоронніх переговорів на рівні лідерів. Україна підготувала конкретні пропозиції щодо досягнення миру і хоче, щоб завтра їх передали Росії,

  • ми готові не завдавати ударів по чутливих частинах енергетичної інфраструктури Росії, якщо Росія теж зупиниться,

  • обмін розвідувальними даними між США та Україною вже відновлено.

Нардеп наголосив, що зараз гарний момент для домовленостей. Треба зробити все можливе, щоб настав мир.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Сполучені Штати переконують Україну не бити по російських НПЗ. Головною проблемою називають ціни на дизель в Америці. Однак оголошеного президентом США Дональдом Трампом енергетичного перемир'я дотримувалася тільки Україна. Росія ж не відмовилася від обстрілів об’єктів енергетики. 

Військовий експерт Іван Ступак пояснив, що якщо говорити з позиції “диванної аналітики”, то не варто сваритися з американцями, бо у нас альтернатив немає.

При цьому Ступак зауважив, що в Росії є інші проблемні місця, окрім НПЗ. За словами експерта, американці наполягають на припинення обстрілів НПЗ саме через вибори, які відбудуться 3 листопада. 




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Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/57545
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