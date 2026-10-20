Зеленский озвучил неожиданное предложение России: о чем договорились с США

В Норвегии прошли переговоры президента Украины Владимира Зеленского и спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа.

Украина-США. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал заявление Зеленского по результатам встречи.

Президент Украины заявил:

США пообещали Украине мощные гарантии на уровне 5 статьи НАТО,

в течение 48 часов будет возобновлена работа Старлинк,

у нас есть четкие идеи для достижения мира. Мы хотим, чтобы эти идеи передали России завтра,

предлагаю перейти к трехсторонним переговорам на уровне лидеров. Украина подготовила конкретные предложения по достижению мира и хочет, чтобы завтра их передали России,

мы готовы не наносить удары по чувствительным частям энергетической инфраструктуры России, если Россия тоже остановится,

обмен разведывательными данными между США и Украиной уже возобновлен.

Нардеп подчеркнул, что сейчас хороший момент для договоренностей. Надо сделать все возможное, чтобы наступил мир.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Соединенные Штаты убеждают Украину не бить по российским НПЗ. Главной проблемой называют цены на дизель в Америке. Однако объявленного президентом США Дональдом Трампом энергетического перемирия придерживалась только Украина. Россия не отказалась от обстрелов объектов энергетики.

Военный эксперт Иван Ступак объяснил, что если говорить с позиции "диванной аналитики", то не стоит ссориться с американцами, потому что у нас альтернатив нет.

При этом Ступак отметил, что у России есть другие проблемные места, кроме НПЗ. По словам эксперта, американцы настаивают на прекращении обстрелов НПЗ именно из-за выборов, которые состоятся 3 ноября.



