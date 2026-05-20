Зеленський остаточно наплював на США: який важливий крок у війні готує Київ

Президент України Володимир Зеленський запропонував відновити дипломатичний формат Е3, який включає Велику Британію, Францію та Німеччину, і використати його як майданчик для мирних переговорів із Росією. За даними видання Telegraph, українська сторона вважає, що США можуть втратити ефективність як посередника, тому Європейський формат здатний стати більш дієвим інструментом для досягнення прогресу у переговорах.

Дипломатичні джерела повідомляють, що Зеленський вже обговорював цю ідею під час телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном. Український лідер підкреслив, що відновлений формат Е3 повинен мати конкретну практичну цінність і забезпечити реальний механізм для просування мирних домовленостей. Проте на даний момент консультації тривають, і жодних остаточних угод щодо прямих переговорів із Росією ще не досягнуто.

Зі слів співрозмовників, Україна прагне, щоб представник ЄС у переговорах чітко акцентував, що мирні ініціативи "в інтересах Кремля", а українська сторона може використовувати дипломатичний тиск як спосіб впливу на Росію. Йдеться, зокрема, про ускладнення поїздок для громадян РФ та зниження рівня довіри до президента Путіна. Такі кроки розглядаються як додатковий механізм впливу, щоб спонукати російську владу до серйозних переговорів.

Канада продовжує активізувати свою оборонну політику у співпраці з союзниками по НАТО та підтверджує непохитну підтримку України, яка протистоїть повномасштабній агресії з боку Росії. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні наголосив, що надання військової допомоги Києву відповідає основоположним цінностям країни та гарантує, що Канада залишатиметься на боці історичної справедливості.