logo

BTC/USD

77311

ETH/USD

2125.9

USD/UAH

44.15

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский окончательно наплевал на США: какой важный шаг в войне готовит Киев
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский окончательно наплевал на США: какой важный шаг в войне готовит Киев

Президент Зеленский предложил возобновить переговоры с Россией в формате Е3 с участием Великобритании, Франции и Германии, считая, что США не являются самым эффективным посредником

20 мая 2026, 12:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский предложил восстановить дипломатический формат Е3, включающий Великобританию, Францию и Германию и использовать его как площадку для мирных переговоров с Россией. По данным издания Telegraph, украинская сторона считает, что США могут лишиться эффективности как посредника, поэтому Европейский формат способен стать более действенным инструментом для достижения прогресса в переговорах.

Зеленский окончательно наплевал на США: какой важный шаг в войне готовит Киев

Фото: из открытых источников

Дипломатические источники сообщают, что Зеленский уже обсуждал эту идею во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Украинский лидер подчеркнул, что восстановленный формат Е3 должен обладать конкретной практической ценностью и обеспечить реальный механизм для продвижения мирных договоренностей. Однако на данный момент консультации продолжаются, и никаких окончательных соглашений по прямым переговорам с Россией еще не достигнуто.

По словам собеседников, Украина стремится к тому, чтобы представитель ЕС в переговорах четко акцентировал, что мирные инициативы "в интересах Кремля", а украинская сторона может использовать дипломатическое давление как способ влияния на Россию. Речь идет, в частности, об усложнении поездок для граждан РФ и снижении уровня доверия к президенту Путину. Такие шаги рассматриваются как дополнительный механизм влияния, чтобы побуждать российские власти к серьезным переговорам.

"Комментарии" уже писали, что Канада продолжает активизировать свою оборонную политику в сотрудничестве с союзниками по НАТО и подтверждает непреклонную поддержку Украины, противостоящую полномасштабной агрессии со стороны России. Премьер-министр Канады Марк Карни подчеркнул, что предоставление военной помощи Киеву отвечает основополагающим ценностям страны и гарантирует, что Канада будет оставаться на стороне исторической справедливости.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости