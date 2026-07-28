Зеленський опинився у цугцвангу: експерт шокував інсайдом результатом переговорів у США



















Зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом не стала несподіванкою і навряд чи могла принести швидкий політичний прорив. Таку думку висловив політолог Євген Магда, наголосивши, що українській стороні не варто було очікувати миттєвих результатів від переговорів. За словами експерта, український президент перебуває у значно складнішій переговорній позиції, адже можливості двох лідерів є неспівставними.

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"Володимиру Зеленському складно спілкуватися з Трампом, тому що вони психологічно схожі, але у Трампа кратно більше ресурсів. Це треба тверезо розуміти", — зазначив Магда.

Політолог звернув увагу, що після переговорів із Зеленським американський президент зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, з яким має багаторічні політичні зв'язки. Саме тому, на його думку, ізраїльський напрямок нині залишається для Білого дому одним із пріоритетних.

Водночас Магда вважає позитивним сам факт обговорення питань протиповітряної оборони. Проте він наголосив, що реальні результати залежатимуть від подальшої роботи переговорних команд.

Окремо експерт звернув увагу на проблему українського дипломатичного представництва у Вашингтоні. На його думку, Києву потрібен професійний посол, здатний ефективно вибудовувати контакти як із Білим домом, так і з американським Конгресом.

"Україні на американському напрямку потрібен професійний посол. Ми маємо працювати з професіоналами, які можуть представляти інтереси держави", — підкреслив політолог.

Магда також застеріг від завищених очікувань щодо позиції Дональда Трампа. Він нагадав, що американський президент насамперед керується інтересами США і не планує безпосередньо продавати Україні зброю, віддаючи перевагу схемі її передачі через європейських партнерів.

"У американських президентів завжди будуть власні інтереси. Не треба нічого собі награвати, надумувати і накручувати", — резюмував Євген Магда.

Портал "Коментарі" вже писав, що після кадрових змін в уряді президент Володимир Зеленський та колишній міністр оборони Михайло Федоров провели кілька закритих зустрічей, під час яких обговорювали його подальшу роботу у владі.