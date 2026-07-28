logo

BTC/USD

63658

ETH/USD

1908.88

USD/UAH

44.93

EUR/UAH

51.07

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский оказался в цугцванге: эксперт шокировал инсайдом результатом переговоров в США
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский оказался в цугцванге: эксперт шокировал инсайдом результатом переговоров в США

Политолог Евгений Магда считает, что Украине необходимо пересмотреть стратегию работы с США, ведь Дональд Трамп руководствуется, прежде всего, американскими интересами

28 июля 2026, 20:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена








Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом не стала неожиданностью и вряд ли могла принести скорый политический прорыв. Такое мнение высказал политолог Евгений Магда, отметив, что украинской стороне не стоило ожидать мгновенных результатов от переговоров. По словам эксперта, украинский президент находится в более сложной переговорной позиции, ведь возможности двух лидеров несопоставимы.

Зеленский оказался в цугцванге: эксперт шокировал инсайдом результатом переговоров в США

Фото: из открытых источников

"Владимиру Зеленскому сложно общаться с Трампом, потому что они психологически схожи, но у Трампа кратно больше ресурсов. Это нужно здраво понимать", — отметил Магда.

Политолог обратил внимание, что после переговоров с Зеленским американский президент встречался с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, с которым имеет многолетние политические связи. Именно поэтому, по его мнению, израильское направление остается для Белого дома одним из приоритетных.

В то же время, Магда считает положительным сам факт обсуждения вопросов противовоздушной обороны. Однако он подчеркнул, что реальные результаты будут зависеть от дальнейшей работы переговорных команд.

Отдельно эксперт обратил внимание на проблему украинского дипломатического представительства в Вашингтоне. По его мнению, Киеву нужен профессиональный посол, способный эффективно выстраивать контакты как с Белым домом, так и с американским Конгрессом.  

"Украине на американском направлении нужен профессиональный посол. Мы должны работать с профессионалами, которые могут представлять интересы государства", — подчеркнул политолог.

Магда также предостерег от завышенных ожиданий относительно позиции Дональда Трампа. Он напомнил, что американский президент прежде всего руководствуется интересами США и не планирует напрямую продавать Украине оружие, предпочитая схему его передачи через европейских партнеров.

"У американских президентов всегда будут собственные интересы. Не надо ничего себе наигрывать, вдумывать и накручивать", — резюмировал Евгений Магда.

Портал "Комментарии" уже писал, что после кадровых изменений в правительстве президент Владимир Зеленский и бывший министр обороны Михаил Федоров провели несколько закрытых встреч, в ходе которых обсуждали его дальнейшую работу во власти.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости