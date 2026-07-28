Зеленский оказался в цугцванге: эксперт шокировал инсайдом результатом переговоров в США



















Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом не стала неожиданностью и вряд ли могла принести скорый политический прорыв. Такое мнение высказал политолог Евгений Магда, отметив, что украинской стороне не стоило ожидать мгновенных результатов от переговоров. По словам эксперта, украинский президент находится в более сложной переговорной позиции, ведь возможности двух лидеров несопоставимы.

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"Владимиру Зеленскому сложно общаться с Трампом, потому что они психологически схожи, но у Трампа кратно больше ресурсов. Это нужно здраво понимать", — отметил Магда.

Политолог обратил внимание, что после переговоров с Зеленским американский президент встречался с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, с которым имеет многолетние политические связи. Именно поэтому, по его мнению, израильское направление остается для Белого дома одним из приоритетных.

В то же время, Магда считает положительным сам факт обсуждения вопросов противовоздушной обороны. Однако он подчеркнул, что реальные результаты будут зависеть от дальнейшей работы переговорных команд.

Отдельно эксперт обратил внимание на проблему украинского дипломатического представительства в Вашингтоне. По его мнению, Киеву нужен профессиональный посол, способный эффективно выстраивать контакты как с Белым домом, так и с американским Конгрессом.

"Украине на американском направлении нужен профессиональный посол. Мы должны работать с профессионалами, которые могут представлять интересы государства", — подчеркнул политолог.

Магда также предостерег от завышенных ожиданий относительно позиции Дональда Трампа. Он напомнил, что американский президент прежде всего руководствуется интересами США и не планирует напрямую продавать Украине оружие, предпочитая схему его передачи через европейских партнеров.

"У американских президентов всегда будут собственные интересы. Не надо ничего себе наигрывать, вдумывать и накручивать", — резюмировал Евгений Магда.

Портал "Комментарии" уже писал, что после кадровых изменений в правительстве президент Владимир Зеленский и бывший министр обороны Михаил Федоров провели несколько закрытых встреч, в ходе которых обсуждали его дальнейшую работу во власти.