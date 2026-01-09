Зеленський очікує відповіді Путіна на мирний план: президент назвав термін

Президент Володимир Зеленський хоче отримати відповідь від РФ щодо мирний план із 20 пунктів уже до кінця цього місяця.

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

Відповідь від Кремля він очікує отримати ще до того, як остаточно узгодить з президентом США Дональдом Трампом гарантії безпеки та план відновлення. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Секретар РНБО Рустем Умєров доповів українському президенту, що спецпосланці Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер були на зв'язку з Росією "в якомусь форматі".

За словами Зеленського, Україна надала свої відгуки щодо територіальних пропозицій представникам США, які передадуть їх російській стороні для врахування.

Президент України додав, що розраховує на зустріч з Дональдом Трампом у США або в Давосі, де обидва лідери планують взяти участь у Всесвітньому економічному форумі.

Як повідомляв портал "Коментарі", Україна та Сполучені Штати Америки планують підписати велику угоду про "процвітання" на 800 мільярдів доларів для відновлення країни на зустрічі світових лідерів у Давосі.

За даними джерел видання The Telegraph, президент України сподівався поїхати до Білого дому наступного тижня, щоб укласти як план економічного процвітання, так і угоду про післявоєнні гарантії безпеки. Однак, європейські партнери з "коаліції охочих" радили Зеленському натомість відвідати Всесвітній економічний форум у Давосі як більш відповідну альтернативу для зустрічі з Трампом.

Українські чиновники розповіли виданню, що план процвітання спрямований на залучення близько 800 млрд доларів протягом десятиліття для відновлення України та запуску її економіки.