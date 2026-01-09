Зеленский ожидает ответа Путина на мирный план: президент назвал срок

Президент Владимир Зеленский хочет получить ответ от РФ относительно мирного плана из 20 пунктов уже до конца этого месяца.

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Ответ от Кремля он ожидает получить еще до того, как окончательно согласует с президентом США Дональдом Трампом гарантии безопасности и план восстановления. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Секретарь СНБО Рустем Умеров доложил украинскому президенту, что спецпосланники Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер были на связи с Россией "в каком-то формате".

По словам Зеленского, Украина предоставила свои отзывы по территориальным предложениям представителям США, которые передадут их российской стороне для учета.

Президент Украины добавил, что рассчитывает на встречу с Дональдом Трампом в США или Давосе, где оба лидера планируют принять участие во Всемирном экономическом форуме.

Как сообщал портал "Комментарии", Украина и Соединенные Штаты Америки планируют подписать крупное соглашение о "процветании" на 800 миллиардов долларов для возобновления страны на встрече мировых лидеров в Давосе.

По данным источников The Telegraph, президент Украины надеялся поехать в Белый дом на следующей неделе, чтобы заключить как план экономического процветания, так и соглашение о послевоенных гарантиях безопасности. Однако европейские партнеры по "коалиции желающих" советовали Зеленскому посетить Всемирный экономический форум в Давосе как более подходящую альтернативу для встречи с Трампом.

Украинские чиновники рассказали, что план процветания направлен на привлечение около 800 млрд долларов в течение десятилетия для восстановления Украины и запуска ее экономики.