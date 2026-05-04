Зеленський обговорив з лідерами ЄС та НАТО «антибалістичний щит» для Європи та підтримку України
Зеленський обговорив з лідерами ЄС та НАТО «антибалістичний щит» для Європи та підтримку України

Зміцнення фронту та енергетична стійкість: підсумки зустрічі президента з ключовими партнерами на саміті ЄПС

4 травня 2026, 12:39
Недилько Ксения

На полях саміту Європейської політичної спільноти відбулася продуктивна зустріч у "Вашингтонському форматі". Президент України Володимир Зеленський провів перемовини з лідерами Франції, Великої Британії, Італії, Норвегії, Польщі, Фінляндії, Канади, а також керівництвом ЄС та НАТО. Оцінюючи результати, глава держави назвав це "хорошою зустріччю" та висловив вдячність кожному учаснику.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Головною темою діалогу став захист неба. Сторони детально зупинилися на нарощуванні виробництва європейських систем ППО та ракет до них. Особливу увагу приділили програмі PURL та стратегічній меті — забезпечити континент власними засобами протидії балістичним загрозам. У цьому контексті Марк Карні оголосив про новий внесок від Канади у розмірі 200 мільйонів доларів, а генсек НАТО Марк Рютте підтвердив, що постачання антибалістичних ракет Україні йде за планом.

Значну частину часу присвятили дипломатичним зусиллям. Президент зауважив, що "через війну в Ірані зараз є очевидна пауза в перемовинах", тож лідери шукали шляхи активізації цього процесу та обговорювали роль Європи й США у ньому. При цьому союзники позитивно оцінили ситуацію на полі бою, наголосивши, що "позиції України зараз значно міцніші".

Окремим блоком стала підготовка до опалювального сезону. Глава держави подякував партнерам за масштабний пакет допомоги на суму 90 мільярдів євро, підкресливши: "Важливо, щоб кошти почали надходити якнайшвидше і Україна могла реалізувати плани стійкості в підготовці до зими".

Нагадаємо, сьогодні Президент України у Єревані наголосив, що українські дрони здатні "завітати" на парад у Москву.



