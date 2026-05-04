Зеленский обсудил с лидерами ЕС и НАТО "антибаллистический щит" для Европы и поддержку Украины

На полях саммита Европейского политического сообщества состоялась продуктивная встреча в "Вашингтонском формате". Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с лидерами Франции, Великобритании, Италии, Норвегии, Польши, Финляндии, Канады, а также с руководством ЕС и НАТО. Оценивая результаты, глава государства назвал это "хорошей встречей" и выразил благодарность каждому участнику.

Главной темой диалога стала защита неба. Стороны подробно остановились на наращивании производства европейских систем ПВО и ракет к ним. Особое внимание было уделено программе PURL и стратегическим целям — обеспечить континент собственными средствами противодействия баллистическим угрозам. В этом контексте Марк Карни объявил о новом взносе от Канады в размере 200 миллионов долларов, а генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что поставка антибаллистических ракет Украине идет по плану.

Значительную часть времени посвятили дипломатическим усилиям. Президент отметил, что "из-за войны войны в Иране сейчас есть очевидная пауза в переговорах", поэтому лидеры искали пути активизации этого процесса и обсуждали роль Европы и США в нем. При этом союзники положительно оценили ситуацию на поле боя, подчеркнув, что "позиции Украины сейчас гораздо крепче".

Отдельным блоком стала подготовка к отопительному сезону. Глава государства поблагодарил партнеров за масштабный пакет помощи на сумму 90 миллиардов евро, подчеркнув: "Важно, чтобы средства начали поступать как можно быстрее и Украина могла реализовать планы устойчивости в подготовке к зиме".

