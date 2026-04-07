Зеленський обдурив усіх: розкрито несподівану мету президента про перемир'я

Ініціатива енергетичного перемир’я, яку озвучив президент Володимир Зеленський, на перший погляд може виглядати суперечливою, зважаючи на продовження ударів по російській інфраструктурі. Проте в реальності така стратегія має чітку логіку і може працювати як ефективний інструмент стримування противника.

Як пояснює військовий експерт Олександр Мусієнко, системні удари України по об’єктах нафтопереробки та експорту нафти РФ формують вигідні передумови для переговорів. Фактично йдеться про демонстрацію спроможностей: Україна доводить, що здатна завдавати відчутних економічних втрат, зокрема через ураження НПЗ та логістики енергоресурсів. Саме це створює важелі впливу та змушує противника рахуватися з можливими наслідками.

У разі досягнення домовленостей щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, Україна отримала б критично важливе "вікно можливостей" для відновлення власних потужностей. Йдеться передусім про об’єкти газовидобутку, а також електрогенерацію — ГЕС і ТЕЦ, які регулярно зазнають атак. Без зниження інтенсивності обстрілів відновлювальні роботи суттєво ускладнюються, що створює ризики напередодні нового опалювального сезону.

Водночас ключовим фактором залишається принцип взаємного стримування. Якщо домовленості будуть порушені, Україна зможе оперативно відновити удари по енергетичному сектору РФ, включно з експортною інфраструктурою. Додатково, послаблення російської системи ППО підвищує вразливість цих об’єктів, що також підсилює переговорні позиції Києва.

