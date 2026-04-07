Зеленский обманул всех: раскрыта неожиданная цель президента о перемирии

Инициатива энергетического перемирия, озвученная президентом Владимиром Зеленским, на первый взгляд может выглядеть противоречивой, учитывая продолжение ударов по российской инфраструктуре. Однако в действительности такая стратегия имеет четкую логику и может работать как эффективный инструмент сдерживания противника.

Фото: из открытых источников

Как объясняет военный эксперт Александр Мусиенко, системные удары Украины по объектам нефтепереработки и экспорту нефти РФ формируют выгодные предпосылки для переговоров. Фактически речь идет о демонстрации способностей: Украина доказывает, что способна наносить ощутимые экономические потери, в частности из-за поражения НПЗ и логистики энергоресурсов. Конкретно это создает рычаги действия и принуждает противника считаться с вероятными последствиями.

В случае достижения договоренностей о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украина получила бы критически важное "окно возможностей" для восстановления собственных мощностей. Речь идет прежде всего об объектах газодобычи, а также электрогенерации — ГЭС и ТЭЦ, которые регулярно подвергаются атакам. Без снижения интенсивности обстрелов восстановительные работы существенно усложняются, что создает риски в преддверии нового отопительного сезона.

В то же время, ключевым фактором остается принцип взаимного сдерживания. Если договоренности будут нарушены, Украина сможет оперативно возобновить удары по энергетическому сектору РФ, включая экспортную инфраструктуру. Дополнительно ослабление российской системы ПВО повышает уязвимость этих объектов, что также усиливает переговорные позиции Киева.

