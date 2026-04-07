Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский обманул всех: раскрыта неожиданная цель президента о перемирии
Зеленский обманул всех: раскрыта неожиданная цель президента о перемирии

В случае, если бы Кремль согласился прекратить удары по энергетической инфраструктуре, Киев получил бы возможность восстановить объекты газодобычи, которые подвергаются атакам со стороны России.

7 апреля 2026, 14:10
Клименко Елена

Инициатива энергетического перемирия, озвученная президентом Владимиром Зеленским, на первый взгляд может выглядеть противоречивой, учитывая продолжение ударов по российской инфраструктуре. Однако в действительности такая стратегия имеет четкую логику и может работать как эффективный инструмент сдерживания противника.

Как объясняет военный эксперт Александр Мусиенко, системные удары Украины по объектам нефтепереработки и экспорту нефти РФ формируют выгодные предпосылки для переговоров. Фактически речь идет о демонстрации способностей: Украина доказывает, что способна наносить ощутимые экономические потери, в частности из-за поражения НПЗ и логистики энергоресурсов. Конкретно это создает рычаги действия и принуждает противника считаться с вероятными последствиями.

В случае достижения договоренностей о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украина получила бы критически важное "окно возможностей" для восстановления собственных мощностей. Речь идет прежде всего об объектах газодобычи, а также электрогенерации — ГЭС и ТЭЦ, которые регулярно подвергаются атакам. Без снижения интенсивности обстрелов восстановительные работы существенно усложняются, что создает риски в преддверии нового отопительного сезона.

В то же время, ключевым фактором остается принцип взаимного сдерживания. Если договоренности будут нарушены, Украина сможет оперативно возобновить удары по энергетическому сектору РФ, включая экспортную инфраструктуру. Дополнительно ослабление российской системы ПВО повышает уязвимость этих объектов, что также усиливает переговорные позиции Киева.

Как уже писали "Комментарии", в Венгрии все больше граждан ожидают сложной и напряженной избирательной кампании, не исключая рисков нарушений во время голосования. Социологические данные также свидетельствуют о росте тревоги по поводу возможного влияния внешних факторов, прежде всего России, а еще — использования новейших технологий, в том числе искусственного интеллекта, в политической борьбе.



