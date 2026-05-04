Зеленський несподівано накинувся на союзників через фінансування України: яку претензію видав

Під час візиту до Єревану президент України Володимир Зеленський повідомив про просування у питанні фінансової підтримки з боку Європейського Союзу. Йдеться про пакет допомоги загальним обсягом 90 мільярдів євро, який нещодавно було розблоковано після тривалих перемовин. За словами глави держави, зараз сторони переходять до практичного етапу — узгодження механізму та календаря надходження коштів.

Зеленський наголосив, що ключовим завданням на цьому етапі є визначення чіткого графіка перерахування траншів. Саме від швидкості та передбачуваності фінансування залежить стабільність макроекономічної ситуації та можливості держави продовжувати виконання своїх функцій в умовах війни.

Окрему увагу президент приділив міжнародній підтримці євроінтеграційного курсу України. Він подякував Польщі за послідовну позицію та активне сприяння руху Києва до членства в Європейському Союзі. За його словами, Варшава залишається одним із ключових партнерів України на цьому шляху, забезпечуючи політичну та дипломатичну підтримку на рівні європейських інституцій.

Під час спілкування з журналістами Зеленський також зазначив, що наступний етап переговорів буде присвячений деталізації фінансових пакетів і термінів їхнього надходження. Він підкреслив, що для України критично важливо отримувати допомогу без затримок, адже це безпосередньо впливає на стійкість держави та соціально-економічну ситуацію.

Президент додав, що узгодження умов фінансування та підтримка партнерів зміцнюють позиції України як у внутрішньому вимірі, так і на міжнародній арені. Окремо він акцентував, що європейська інтеграція залишається стратегічним пріоритетом держави, а поточні домовленості з партнерами є важливим кроком на цьому шляху.

