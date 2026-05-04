Зеленский неожиданно набросился на союзников из-за финансирования Украины: какую претензию выдал
Зеленский неожиданно набросился на союзников из-за финансирования Украины: какую претензию выдал

Главным вопросом для сторон остается согласование конкретного графика выплаты этих средств

4 мая 2026, 10:55
Клименко Елена

В ходе визита в Ереван президент Украины Владимир Зеленский сообщил о продвижении в вопросе финансовой поддержки со стороны Европейского Союза. Речь идет о пакете помощи общим объемом 90 миллиардов евро, который недавно был разблокирован после длительных переговоров. По словам главы государства, сейчас стороны переходят к практическому этапу – согласованию механизма и календаря поступления средств.

Фото: из открытых источников

Зеленский подчеркнул, что ключевой задачей на этом этапе является определение четкого графика перечисления траншей. Именно от скорости и предсказуемости финансирования зависит стабильность макроэкономической ситуации и возможности государства продолжать выполнять свои функции в условиях войны.

Особое внимание президент уделил международной поддержке евроинтеграционного курса Украины. Он поблагодарил Польшу за последовательную позицию и активное содействие движению Киева в членство в Европейском Союзе. По его словам, Варшава остается одним из ключевых партнеров Украины на этом пути, обеспечивая политическую и дипломатическую поддержку на уровне европейских институций.  

В ходе общения с журналистами Зеленский также отметил, что следующий этап переговоров будет посвящен детализации финансовых пакетов и срокам их поступления. Он подчеркнул, что для Украины критически важно получать помощь без задержек, ведь это оказывает непосредственное влияние на устойчивость государства и социально-экономическую ситуацию.

Президент добавил, что согласование условий финансирования и поддержка партнеров укрепляют позиции Украины как во внутреннем измерении, так и на международной арене. Отдельно он подчеркнул, что европейская интеграция остается стратегическим приоритетом государства, а текущие договоренности с партнерами являются важным шагом на этом пути.

Портал "Комментарии" уже писал, что историк и публицист Ярослав Грицак прокомментировал возможную роль США в процессе будущих мирных переговоров и одновременно иронически высказался о формате отношений между Киевом и Вашингтоном. Свои соображения он озвучил в интервью "Украинской правде", отвечая на вопросы, касающиеся влияния Соединенных Штатов на поиск мирного решения.



