Зеленський назвав впливову "карту" Трампа, яка може змусити Путіна піти на мир

Президент України Володимир Зеленський бачить зв'язок між тим, що Москва продовжує ухилятися від переговорів, і небажанням США на даному етапі надати Україні далекобійні ракети Tomahawk. Як передає портал "Коментарі", про це український лідер заявив у традиційному вечірньому зверненні до українців.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Президент нагадав, що Україна погодилася на мирні пропозиції президента США Дональда Трампа і що на останній зустрічі вони домовилися, що намагатимуться працювати над зупинкою бойових дій поточною лінією фронту.

"Натомість Росія знову робить усе, щоб зіскочити з дипломатії. І як тільки питання далекобійності для нас – для України – стало трохи далі, то майже автоматично Росія стала вже менш зацікавленою в дипломатії. Це сигнал, що саме це питання – питання далекобійності – дає, можливо, незамінний ключ до миру. Що більше української далекобійності, то більша й російська готовність закінчити війну", – зазначив Зеленський.

Він додав, що дискусія про "Томагавки" виявилася сильною інвестицією в дипломатію — ми змусили Росію показати, що "Томагавки" — це саме та карта, на яку вони звертають увагу.

За словами президента, він говоритиме з європейцями, з американцями про дальність ударів ракет. Але пріоритетом залишається, звичайно ж, ППО.

Читайте також на порталі "Коментарі" — американські ракети Tomahawk дозволили б українським військовим завдати серйозної шкоди ключовим військовим об'єктам, розташованим у глибині території Росії. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики відзначають, що американські ракети Tomahawk можуть нести більший корисний вантаж і літати з більшою швидкістю, ніж безпілотники дальньої дії.



