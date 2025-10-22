logo_ukra

Зеленський назвав впливову "карту" Трампа, яка може змусити Путіна піти на мир
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський назвав впливову "карту" Трампа, яка може змусити Путіна піти на мир

Президент України наголосив, що Київ продовжить ставити питання постачання Tomahawk перед партнерами

22 жовтня 2025, 08:23
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський бачить зв'язок між тим, що Москва продовжує ухилятися від переговорів, і небажанням США на даному етапі надати Україні далекобійні ракети Tomahawk. Як передає портал "Коментарі", про це український лідер заявив у традиційному вечірньому зверненні до українців.

Зеленський назвав впливову "карту" Трампа, яка може змусити Путіна піти на мир

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Президент нагадав, що Україна погодилася на мирні пропозиції президента США Дональда Трампа і що на останній зустрічі вони домовилися, що намагатимуться працювати над зупинкою бойових дій поточною лінією фронту.

"Натомість Росія знову робить усе, щоб зіскочити з дипломатії. І як тільки питання далекобійності для нас – для України – стало трохи далі, то майже автоматично Росія стала вже менш зацікавленою в дипломатії. Це сигнал, що саме це питання – питання далекобійності – дає, можливо, незамінний ключ до миру. Що більше української далекобійності, то більша й російська готовність закінчити війну", – зазначив Зеленський. 

Він додав, що дискусія про "Томагавки" виявилася сильною інвестицією в дипломатію — ми змусили Росію показати, що "Томагавки" — це саме та карта, на яку вони звертають увагу.

За словами президента, він говоритиме з європейцями, з американцями про дальність ударів ракет. Але пріоритетом залишається, звичайно ж, ППО.

Читайте також на порталі "Коментарі" — американські ракети Tomahawk дозволили б українським військовим завдати серйозної шкоди ключовим військовим об'єктам, розташованим у глибині території Росії. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики відзначають, що американські ракети Tomahawk можуть нести більший корисний вантаж і літати з більшою швидкістю, ніж безпілотники дальньої дії.




