Зеленський назвав впливову "карту" Трампа, яка може змусити Путіна піти на мир

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент України Володимир Зеленський бачить зв'язок між тим, що Москва продовжує ухилятися від переговорів, і небажанням США на даному етапі надати Україні далекобійні ракети Tomahawk. Як передає портал "Коментарі", про це український лідер заявив у традиційному вечірньому зверненні до українців.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
Президент нагадав, що Україна погодилася на мирні пропозиції президента США Дональда Трампа і що на останній зустрічі вони домовилися, що намагатимуться працювати над зупинкою бойових дій поточною лінією фронту.
Він додав, що дискусія про "Томагавки" виявилася сильною інвестицією в дипломатію — ми змусили Росію показати, що "Томагавки" — це саме та карта, на яку вони звертають увагу.
За словами президента, він говоритиме з європейцями, з американцями про дальність ударів ракет. Але пріоритетом залишається, звичайно ж, ППО.
Читайте також на порталі "Коментарі" — американські ракети Tomahawk дозволили б українським військовим завдати серйозної шкоди ключовим військовим об'єктам, розташованим у глибині території Росії. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики відзначають, що американські ракети Tomahawk можуть нести більший корисний вантаж і літати з більшою швидкістю, ніж безпілотники дальньої дії.