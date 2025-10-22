Зеленский назвал влиятельную "карту" Трампа, которая может заставить Путина пойти на мир

Президент Украины Владимир Зеленский видит связь между тем, что Москва продолжает уклоняться от переговоров, и нежеланием США на данном этапе предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. Как передает портал "Комментарии", об этом украинский лидер заявил в традиционном вечернем обращении к украинцам.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Президент напомнил, что Украина согласилась на мирные предложения президента США Дональда Трампа и что на последней встрече они договорились, что попытаются работать над остановкой боевых действий по текущей линии фронта.

"Вместо этого Россия снова делает все, чтобы сойти с дипломатии. И как только вопрос дальнобойности для нас – для Украины – стал немного дальше, то почти автоматически Россия стала уже менее заинтересованной в дипломатии. Это сигнал, что именно этот вопрос – вопрос дальнобойности – дает, возможно, незаменимый ключ к миру. Чем больше украинской дальнобойности, тем больше и российская готовность закончить войну", – отметил Зеленский.

Он добавил, что дискуссия о "Томагавках" оказалась сильной инвестицией в дипломатию – мы заставили Россию показать, что „Томагавки" – это именно та карта, на которую они обращают внимание.

По словам президента, он будет говорить с европейцами, с американцами о дальности ударов ракет. Но приоритетом остается, конечно же, – ПВО.

американские ракеты Tomahawk позволили бы украинским военным нанести серьезный урон ключевым военным объектам, расположенным в глубине территории России. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, американские ракеты Tomahawk могут нести больший полезный груз и летать с большей скоростью, чем беспилотники дальнего действия.



