logo

BTC/USD

108625

ETH/USD

3880.03

USD/UAH

41.74

EUR/UAH

48.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский назвал влиятельную "карту" Трампа, которая может заставить Путина пойти на мир
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский назвал влиятельную "карту" Трампа, которая может заставить Путина пойти на мир

Президент Украины подчеркнул, что Киев продолжит ставить вопрос поставок Tomahawk перед партнерами

22 октября 2025, 08:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский видит связь между тем, что Москва продолжает уклоняться от переговоров, и нежеланием США на данном этапе предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. Как передает портал "Комментарии", об этом украинский лидер заявил в традиционном вечернем обращении к украинцам.

Зеленский назвал влиятельную "карту" Трампа, которая может заставить Путина пойти на мир

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Президент напомнил, что Украина согласилась на мирные предложения президента США Дональда Трампа и что на последней встрече они договорились, что попытаются работать над остановкой боевых действий по текущей линии фронта.

"Вместо этого Россия снова делает все, чтобы сойти с дипломатии. И как только вопрос дальнобойности для нас – для Украины – стал немного дальше, то почти автоматически Россия стала уже менее заинтересованной в дипломатии. Это сигнал, что именно этот вопрос – вопрос дальнобойности – дает, возможно, незаменимый ключ к миру. Чем больше украинской дальнобойности, тем больше и российская готовность закончить войну", – отметил Зеленский.

Он добавил, что дискуссия о "Томагавках" оказалась сильной инвестицией в дипломатию – мы заставили Россию показать, что „Томагавки" – это именно та карта, на которую они обращают внимание. 

По словам президента, он будет говорить с европейцами, с американцами о дальности ударов ракет. Но приоритетом остается, конечно же, – ПВО.

Читайте также на портале "Комментарии" — американские ракеты Tomahawk позволили бы украинским военным нанести серьезный урон ключевым военным объектам, расположенным в глубине территории России. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, американские ракеты Tomahawk могут нести больший полезный груз и летать с большей скоростью, чем беспилотники дальнего действия.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости